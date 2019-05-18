EXIF Date Changer для Windows

EXIF Date Changer 3.8.0

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Описание EXIF Date Changer 3.8.0Описание   Скачать EXIF Date Changer 3.8.0СКАЧАТЬ (8,16 Мб) Скриншоты EXIF Date Changer 3.8.0Скриншоты (4)   Статистика EXIF Date Changer 3.8.0Статистика   Отзывы о EXIF Date Changer 3.8.0Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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EXIF Date Changer - удобный инструмент для редактирования EXIF-информации цифровых фотоснимков. Выбирать для изменения данных можно как целые папки с фотографиями, так и отдельные кадры. В этой программе доступно отредактировать дату и время файла, сдвинув их на определенный интервал, или же выставить всем снимкам одинаковые дату и время. При сдвиге информации назад к числам сдвига обязательно надо поставить знак "минус".

Для удобства и недопущения ошибок будет удобно воспользоваться встроенным калькулятором. В настройках программы доступны дополнительные полезные опции: сканирование вложенных папок, замена оригинальных файлов, сохранение исходной даты последнего изменения, добавление комментариев к EXIF-информации, переименование по шаблону и др.

В целом, достаточно удобное приложение для обработки цифровых фотографий, которое может быть рекомендовано всем, кто хочет навести порядок в своих фотоколлекциях.

Что нового в EXIF Date Changer 3.8.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
EXIF Date Changer
EXIF Date Changer
EXIF Date Changer
EXIF Date Changer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 6 296
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе EXIF Date Changer

Admin

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