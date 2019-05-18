EXIF Date Changer - удобный инструмент для редактирования EXIF-информации цифровых фотоснимков. Выбирать для изменения данных можно как целые папки с фотографиями, так и отдельные кадры. В этой программе доступно отредактировать дату и время файла, сдвинув их на определенный интервал, или же выставить всем снимкам одинаковые дату и время. При сдвиге информации назад к числам сдвига обязательно надо поставить знак "минус".

Для удобства и недопущения ошибок будет удобно воспользоваться встроенным калькулятором. В настройках программы доступны дополнительные полезные опции: сканирование вложенных папок, замена оригинальных файлов, сохранение исходной даты последнего изменения, добавление комментариев к EXIF-информации, переименование по шаблону и др.

В целом, достаточно удобное приложение для обработки цифровых фотографий, которое может быть рекомендовано всем, кто хочет навести порядок в своих фотоколлекциях.