XnRetro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pierre-e Gougelet
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 388 | Статистика
|Размер:
|21,79 Мб
|СКАЧАТЬ
XnRetro - программа для всех любителей редактирования фотографий и картинок, с помощью которой нужным изображениям придается эффект состаривания. Это приложение преобразит фото в стиле ретро путем регулировки освещения (15 режимов), цветовых изменений (20 режимов), наложения различных рамок (30 вариантов), использования виньеток и других эффектов.
В приложении достаточно много параметров, которые изменяют картинки до неузнаваемости, позволяя не только красиво их оформить, но и подчеркнуть индивидуальные особенности автора. Режимы редактирования могут применяться как отдельно, так и в совокупности с другими, когда создается накопительный эффект от использования разных режимов. Готовые работы можно сохранить на компьютере или же поделиться ими с друзьями через популярные социальные сети и электронной почте.
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