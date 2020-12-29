XnRetro - программа для всех любителей редактирования фотографий и картинок, с помощью которой нужным изображениям придается эффект состаривания. Это приложение преобразит фото в стиле ретро путем регулировки освещения (15 режимов), цветовых изменений (20 режимов), наложения различных рамок (30 вариантов), использования виньеток и других эффектов.

В приложении достаточно много параметров, которые изменяют картинки до неузнаваемости, позволяя не только красиво их оформить, но и подчеркнуть индивидуальные особенности автора. Режимы редактирования могут применяться как отдельно, так и в совокупности с другими, когда создается накопительный эффект от использования разных режимов. Готовые работы можно сохранить на компьютере или же поделиться ими с друзьями через популярные социальные сети и электронной почте.