XnRetro для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 388 | Статистика
Размер:21,79 Мб
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XnRetro скриншот № 1
XnRetro скриншот № 2
XnRetro скриншот № 3
XnRetro скриншот № 4

XnRetro - программа для всех любителей редактирования фотографий и картинок, с помощью которой нужным изображениям придается эффект состаривания. Это приложение преобразит фото в стиле ретро путем регулировки освещения (15 режимов), цветовых изменений (20 режимов), наложения различных рамок (30 вариантов), использования виньеток и других эффектов.

В приложении достаточно много параметров, которые изменяют картинки до неузнаваемости, позволяя не только красиво их оформить, но и подчеркнуть индивидуальные особенности автора. Режимы редактирования могут применяться как отдельно, так и в совокупности с другими, когда создается накопительный эффект от использования разных режимов. Готовые работы можно сохранить на компьютере или же поделиться ими с друзьями через популярные социальные сети и электронной почте.

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