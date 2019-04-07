Soft4Boost TV Recorder для Windows

Soft4Boost TV Recorder 5.4.7.111

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Описание Soft4Boost TV Recorder 5.4.7.111Описание   Скачать Soft4Boost TV Recorder 5.4.7.111СКАЧАТЬ (38,43 Мб) Скриншоты Soft4Boost TV Recorder 5.4.7.111Скриншоты (2)   Статистика Soft4Boost TV Recorder 5.4.7.111Статистика   Отзывы о Soft4Boost TV Recorder 5.4.7.111Отзывы (1)  
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2.20 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 2.20 из 5
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Soft4Boost TV Recorder - программа, которая сделает просмотр телевизионных программ максимально удобной и легкой. При желании понравившиеся передачи можно записывать и сохранять на жестком диске в цифровом формате. Здесь содержится полный набор всех необходимых функций для управления и упорядочивания каналов, поддерживается формат МPEG-2.

Из общего набора возможностей нужно выделить функцию Сдвиг во времени, которая позволит смотреть те фрагменты видео, которые по каким-либо причинам были пропущены - программа записывает нужный контент на жесткий диск, откуда потом он и воспроизводится.

Интерфейс приложения очень прост и удобен в работе, все основные функции доступны буквально одним щелчком мышки. Для работы программы необходим TV-тюнер, подключенный к системе.

Soft4Boost TV Recorder
Soft4Boost TV Recorder
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программызапись видео не более 30 секунд
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 889
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Радио, TV плееры
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Отзывы о программе Soft4Boost TV Recorder

Meidzin про Soft4Boost TV Recorder 2.4.3.151 [25-10-2014]

Программа не обнаруживает USB TV-тюнер AVerMedia A827AC.
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