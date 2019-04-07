Soft4Boost TV Recorder

ACE Stream 3.1.32
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и
OBS Studio 23.0.2
OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер, карт захвата и т.д. Имеет широкий набор функций, возможность
Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33
Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP устройствам в домашней сети,
SopCast 4.2.0
SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы, спортивные трансляции, новости, музыка и т.д.) через P2P (Peer-to-Peer) сети,
Torrent TV плеер 3.26
Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством технологии ACE Stream. Программа использует оригинал плейлиста сайта
ProgDVB 7.27.3
ProgDVB - бесплатное приложение, предоставляющее пользователю доступ к огромному количеству (более 4000) цифровых телеканалов и радиостанций. Также позволяет