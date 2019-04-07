Soft4Boost TV Recorder - программа, которая сделает просмотр телевизионных программ максимально удобной и легкой. При желании понравившиеся передачи можно записывать и сохранять на жестком диске в цифровом формате. Здесь содержится полный набор всех необходимых функций для управления и упорядочивания каналов, поддерживается формат МPEG-2.

Из общего набора возможностей нужно выделить функцию Сдвиг во времени, которая позволит смотреть те фрагменты видео, которые по каким-либо причинам были пропущены - программа записывает нужный контент на жесткий диск, откуда потом он и воспроизводится.

Интерфейс приложения очень прост и удобен в работе, все основные функции доступны буквально одним щелчком мышки. Для работы программы необходим TV-тюнер, подключенный к системе.