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Stickman Soccer для Android

Stickman Soccer 3.9 для Android

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Описание Stickman Soccer 3.9 для AndroidОписание   Скачать Stickman Soccer 3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (53,41 Мб) Скриншоты Stickman Soccer 3.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Stickman Soccer 3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Stickman Soccer 3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Stickman Soccer - забавный футбольный симулятор для Android, в котором необходимо управлять командой маленьких смешных человечков. Имеется несколько режимов игры, как например тренировка, быстрая игра и полный сезон.

Кроме того, купив PRO-версию, можно разблокировать режим дворового футбола. Управлять игроками можно как в ручном режиме, так и в автоматическом. Доступно несколько режимов сложности.

Stickman Soccer
Stickman Soccer
Stickman Soccer
Stickman Soccer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 467
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе Stickman Soccer

Admin

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