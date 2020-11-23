Score! Hero для Android
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Score! Hero - классный футбольный симулятор, в котором вам предстоит пройти карьеру от амбициозного новичка до легендарного игрока.
Доступно более 700 уровней, где можно следить за карьерным ростом своего игрока. Кроме этого, благодаря абсолютному контролю за действиями на футбольном поле, можно исполнять различные финты, показывать мастер-класс при исполнении стандартов, ну и конечно забивать голы, применяя для этого различные техники и тактики.
Можно переходить из одного клуба в другой, выступать за сборную своей страны, играть с друзьями и подниматься на самый верх таблицы лидеров.
Ключевые особенности Score! Hero:
- Более 720 уровней.
- Возможность выигрывать награды и кубки, забивать голы, переходить из клуба в клуб, выступать за сборную своей страны и пр.
- Абсолютный контроль за действиями на футбольном поле.
- Классная 3D-графика, видеозаставки и анимационные ролики.
- Возможность изменять своего героя, придавая ему уникальный образ и вид.
- Возможность соревноваться с лучшими друзьями (требуется авторизация в Facebook).
- Достижения и таблицы лидеров Google Play.
- Синхронизация игры с Google Play Cloud.
- Увлекательная карьера футболиста.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.62 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|First Touch Games Ltd.
|Категории:
|Симуляторы - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|96,42 Мб
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