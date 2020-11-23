Score! Hero - классный футбольный симулятор, в котором вам предстоит пройти карьеру от амбициозного новичка до легендарного игрока.

Доступно более 700 уровней, где можно следить за карьерным ростом своего игрока. Кроме этого, благодаря абсолютному контролю за действиями на футбольном поле, можно исполнять различные финты, показывать мастер-класс при исполнении стандартов, ну и конечно забивать голы, применяя для этого различные техники и тактики.

Можно переходить из одного клуба в другой, выступать за сборную своей страны, играть с друзьями и подниматься на самый верх таблицы лидеров.

Ключевые особенности Score! Hero: