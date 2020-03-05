Football Strike - Multiplayer Soccer - динамическая игра, в которой необходимо состязаться с друзьями в мультиплеере, забивая штрафные, или зарабатывая репутацию звезды в режиме карьеры!

Присутствует несколько режимов игры, например зарабатывать очки в режиме игры на время или играть один на один поочередно за нападающего и вратаря в режиме "Штрафной удар". Можно украшать своих нападающего и вратаря, меняя их внешний вид, форму и атрибутику.

Играйте в режиме карьеры, выступайте на разных стадионах по всему миру и проходи особые футбольные испытания, зарабатывая медали!

Ключевые особенности игры: