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Рыбалка и жизнь для Android

Рыбалка и жизнь 0.0.120 для Android

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Описание Рыбалка и жизнь 0.0.120 для AndroidОписание   Скачать Рыбалка и жизнь 0.0.120 для AndroidСКАЧАТЬ (69,79 Мб) Скриншоты Рыбалка и жизнь 0.0.120 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Рыбалка и жизнь 0.0.120 для AndroidСтатистика   Отзывы о Рыбалка и жизнь 0.0.120 для AndroidОтзывы (0)  
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Рыбалка и жизнь - красивая и умиротворяющая игра, благодаря которой можно отлично снять стресс в конце тяжелого рабочего дня, избавиться от усталости или просто порелаксировать.

Основные возможности игры Рыбалка и жизнь:

  • Ловите красивую рыбу, ужасных акул и больших китов, используя простое управление.
  • Наслаждаться красивым закатом и лунным светом, падающим в море. По мере того, как течет время, вы также увидите великолепный пейзаж на рассвете и закате.
  • Звук волн исцеляет душу. Естественные АСМР звуки волн переносят вас к беззаботному морю.
  • Помещайте рыб в аквариум. Даже просто наблюдение за ними приносит облегчение.
  • Наслаждайтесь собственной рыбалкой, меняя одежду.
  • Можно даже просто сесть в лодку и отправиться в море. Разные типы лодок позволят уходить дальше в море.
Рыбалка и жизнь
Рыбалка и жизнь
Рыбалка и жизнь
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Рыбалка и жизнь

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