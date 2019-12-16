Nero BackItUp - универсальная многокомпонентная платформа от компании Nero AG, предоставляющая услугу как локального, так и он-лайн хранилища для обеспечения функции резервного копирования данных на различных операционных системах.

С помощью этого приложения можно создать резервные копии и потом восстановить файлы на всех локальных или внешних жестких дисках, оптических CD/DVD/Blu-ray дисках, приводах NAS, а также в онлайн-хранилище самой программы всего в три простых этапа. В бесплатной версии программы есть ограничение в размере он-лайн хранилища - не более 5 Гб, однако для начала использования инструмента этого вполне достаточно. Ну а при желании хранилище можно расширить до неограниченного объема, но уже в платной версии.

Кроме того, есть еще одна достаточно полезная опция в платном режиме Nero BackItUp: можно указать создание автоматических копий и тогда не нужно будет беспокоиться и помнить о ручном сохранении важной информации - данные будут регулярно записываться на основании указанного планировщика.

В целом, продукт Nero BackItUp получился довольно-таки привлекательным, удобным, с понятным и не обремененным "тяжелыми" настройками интерфейсом, позволяющим очень быстро сохранять важные данные с возможностью доступа к ним в любой точке мира.



Основные возможности программы Nero BackItUp: