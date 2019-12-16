Nero BackItUp для Windows

Nero BackItUp 22.0.00400

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Nero BackItUp 22.0.00400Описание   Скачать Nero BackItUp 22.0.00400СКАЧАТЬ (126,78 Мб) Скриншоты Nero BackItUp 22.0.00400Скриншоты (7)   Статистика Nero BackItUp 22.0.00400Статистика   Отзывы о Nero BackItUp 22.0.00400Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nero BackItUp - универсальная многокомпонентная платформа от компании Nero AG, предоставляющая услугу как локального, так и он-лайн хранилища для обеспечения функции резервного копирования данных на различных операционных системах.

С помощью этого приложения можно создать резервные копии и потом восстановить файлы на всех локальных или внешних жестких дисках, оптических CD/DVD/Blu-ray дисках, приводах NAS, а также в онлайн-хранилище самой программы всего в три простых этапа. В бесплатной версии программы есть ограничение в размере он-лайн хранилища - не более 5 Гб, однако для начала использования инструмента этого вполне достаточно. Ну а при желании хранилище можно расширить до неограниченного объема, но уже в платной версии.

Кроме того, есть еще одна достаточно полезная опция в платном режиме Nero BackItUp: можно указать создание автоматических копий и тогда не нужно будет беспокоиться и помнить о ручном сохранении важной информации - данные будут регулярно записываться на основании указанного планировщика.

В целом, продукт Nero BackItUp получился довольно-таки привлекательным, удобным, с понятным и не обремененным "тяжелыми" настройками интерфейсом, позволяющим очень быстро сохранять важные данные с возможностью доступа к ним в любой точке мира.

Основные возможности программы Nero BackItUp:

  • Резервное копирование на жесткий диск, USB-носитель или CD/DVD/Blu-ray диск,
  • Хранение всевозможных данных (фото, музыка и документы) в он-лайновом хранилище (бесплатно до 5 ГБ),
  • Возможность обмена файлами через Facebook, Twitter, Google+ или электронную почту,
  • Просмотр фото и видео с помощью он-лайн шкалы времени.
Nero BackItUp
Nero BackItUp
Nero BackItUp
Nero BackItUp
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 046
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.8

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

R-Drive Image 6.2 build 6208

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

Macrium Reflect 7.2.4523 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность

Acronis True Image 2020 24.5.1.22510

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

Paragon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

AOMEI Backupper 5.2

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы

скачать Adguard

Отзывы о программе Nero BackItUp

Admin

Отзывов о программе Nero BackItUp 22.0.00400 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 