Camlytics - приложение для просмотра на экране монитора компьютера подключенных веб и сетевых камер. С помощью этой программы при необходимости можно записать нужное видео со всех камер или только какой-либо определенной, при этом записи добавляются в архив и могут быть просмотрены в любое удобное время. Видеозапись можно создать непосредственно запустив ее, а также установить определенное расписание в планировщике.

Но пожалуй самой интересной функцией является возможность автоматически записывать видео при наступлении заданного события путем анализа входного видеопотока. Например, программа может фиксировать пересечение линий, определять появляющиеся объекты в зоне просмотра, отделить бег или праздное шатание, построить тепловую карту и многое другое.

В целом, Camlytics станет неплохим инструментом широкого использования, такого как контроль какого-либо помещения, слежение за объектами, трансляция интересных мест и др.