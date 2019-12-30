Camlytics для Windows

Camlytics 2.2.1

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Описание Camlytics 2.2.1Описание   Скачать Camlytics 2.2.1СКАЧАТЬ (36,8 Мб) Скриншоты Camlytics 2.2.1Скриншоты (5)   Статистика Camlytics 2.2.1Статистика   Отзывы о Camlytics 2.2.1Отзывы (1)  
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4.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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Camlytics - приложение для просмотра на экране монитора компьютера подключенных веб и сетевых камер. С помощью этой программы при необходимости можно записать нужное видео со всех камер или только какой-либо определенной, при этом записи добавляются в архив и могут быть просмотрены в любое удобное время. Видеозапись можно создать непосредственно запустив ее, а также установить определенное расписание в планировщике.

Но пожалуй самой интересной функцией является возможность автоматически записывать видео при наступлении заданного события путем анализа входного видеопотока. Например, программа может фиксировать пересечение линий, определять появляющиеся объекты в зоне просмотра, отделить бег или праздное шатание, построить тепловую карту и многое другое.

В целом, Camlytics станет неплохим инструментом широкого использования, такого как контроль какого-либо помещения, слежение за объектами, трансляция интересных мест и др.

Camlytics
Camlytics
Camlytics
Camlytics
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение в работе программыне доступны некоторые функции
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Китайский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 368
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео
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Отзывы о программе Camlytics

Павел про Camlytics 1.0.0 [20-05-2014]

Отличный менеджер камер, большинство нужных функций бесплатны + поддерживает тепловые карты и прочие крутые штуки
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