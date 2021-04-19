Учим Английский для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):4 / 3 402 | Статистика
Размер:97,59 Мб
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Учим Английский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении английского языка. Программа предлагает более 6000 слов, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения. Словарный запас охватывает 15 тематических вопросов, разделенных на 140 подтем. Имеется три уровня сложности.

Что нового в Учим Английский 6.4.2?
  • добавлен режим обучения "Hands-free" - можно учить язык во время занятий спортом, работы, в дороге и т.д.
  • добавлена функция "Избранное"
  • добавлена возможность подписаться только на один курс
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Отзывы о программе Учим Английский

emil про Учим Английский 2.11 для Android [29-06-2016]

pochemu u menya sredniy i prodvinutiy uroven udalyayetsya cherez 24 chasa?
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