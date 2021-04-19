Учим Английский для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Fun Easy Learn
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 3 402 | Статистика
|Размер:
|97,59 Мб
|СКАЧАТЬ
Учим Английский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении английского языка. Программа предлагает более 6000 слов, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения. Словарный запас охватывает 15 тематических вопросов, разделенных на 140 подтем. Имеется три уровня сложности.
- добавлен режим обучения "Hands-free" - можно учить язык во время занятий спортом, работы, в дороге и т.д.
- добавлена функция "Избранное"
- добавлена возможность подписаться только на один курс
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Отзывы о программе Учим Английский
emil про Учим Английский 2.11 для Android [29-06-2016]
pochemu u menya sredniy i prodvinutiy uroven udalyayetsya cherez 24 chasa?
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