Отзывов о программе Учим Испанский 6.4.2 пока нет, можете добавить...

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Учим Испанский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении испанского языка. Программа предлагает более 6000 слов и 5000 фраз, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения.

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