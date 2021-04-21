Учим Испанский для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Fun Easy Learn
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 604 | Статистика
|Размер:
|98,74 Мб
|СКАЧАТЬ
Учим Испанский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении испанского языка. Программа предлагает более 6000 слов и 5000 фраз, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения.
Словарный запас охватывает 15 тематических вопросов, разделенных на 200 подтем. Имеется три уровня сложности.
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Отзывы о программе Учим Испанский
Admin
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