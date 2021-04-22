Учим Итальянский для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 055 | Статистика
Размер:97,68 Мб
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Учим Итальянский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении итальянского языка. Программа предлагает более 6000 слов и 5000 фраз, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения.

Словарный запас охватывает 17 тематических вопросов, разделенных на 200 подтем. Имеется три уровня сложности.

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