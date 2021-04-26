Учим Русский для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 413 | Статистика
Размер:97,77 Мб
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Учим Русский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении русского языка. Программа предлагает более 6000 слов, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения. Словарный запас охватывает 15 тематических вопросов, разделенных на 140 подтем. Имеется три уровня сложности.

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