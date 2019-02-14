Quip - многоплатформенный текстовый редактор для создания и редактирования документов с возможностью командной работы над проектом. Здесь создаваемые документы и сообщения объединяются в так называемые "темы" обновлений, что дает возможность качественно и продуктивно работать одновременно с другими пользователями. В Quip встроен свой собственный мессенджер, что достаточно удобно при необходимости отправить какое-либо сообщение другому пользователю.

Возможности Quip хоть и не дают производить какое-либо сложное форматирование текстов, но для простых проектов это приложение обладает всем основным набором инструментов: создание списков, добавление изображений, таблиц, ссылки на другие документы, кодировка и др.

Для работы в Quip можно импортировать документы из Dropbox, Google Drive, Evernote, а также из электронной почты. Полученные файлы могут быть сохранены в PDF-документ, Microsoft Word или распечатаны.