Программы для iOS » Офис, документы » Редакторы текста » Google Документы 1.2019.06204 для iPhone, iPad
Google Документы для iOS

Google Документы 1.2019.06204 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google Документы 1.2019.06204 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Документы 1.2019.06204 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (229.34 Мб) Скриншоты Google Документы 1.2019.06204 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Google Документы 1.2019.06204 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Документы 1.2019.06204 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google Документы - приложение для полноценной работы с текстовыми документами на iOS-устройствах от Google. Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые документы и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft Word.

Добавляйте текст, форматируйте его, используйте картинки и фигуры, а также многое другое. При этом для работы с Google Документы не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян.

Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию текста другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Документы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 390
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста
ТОП-сегодня раздела "Редакторы текста"
 

Documents Free 12.0 для iPhone, iPad, iPod

Documents Free - мобильный офис для iPhone: текстовый редактор и электронные таблицы в одной программе. Поддерживает работу с файлами форматов .txt, .csv, .doc,

Quip 5.4.3 для iPhone, iPad

Quip - многоплатформенный текстовый редактор для создания и редактирования документов с возможностью командной работы над проектом

Microsoft Word 2.22 для iPad

Microsoft Word для iPad - специально разработанное полноценное приложение Microsoft Word для мобильных устройств на платформе iOS

Google Документы 1.2019.04204 для iPhone, iPad

Google Документы - приложение для полноценной работы с текстовыми документами на iOS-устройствах от Google

скачать Adguard

Отзывы о программе Google Документы

Admin

Отзывов о программе Google Документы 1.2019.06204 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 