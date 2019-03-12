Microsoft Word для iOS

Microsoft Word 2.23 для iPad

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Описание Microsoft Word 2.23 для iPadОписание   Скачать Microsoft Word 2.23 для iPadСКАЧАТЬ (292.08 Мб) Скриншоты Microsoft Word 2.23 для iPadСкриншоты (6)   Статистика Microsoft Word 2.23 для iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Word 2.23 для iPadОтзывы (0)  
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Microsoft Word для iPad - специально разработанное полноценное приложение Microsoft Word для мобильных устройств на платформе iOS. Теперь если документ создается или редактируется на девайсе iPad, то он точно в таком же виде будет представлен и на любом другом устройстве, использующем официальный Office от компании Microsoft.

Интерфейс приложения выполнен в классическом и хорошо знакомом всем пользователям виде с сенсорным управлением, так что проблем с работой и поиском всех нужных функций не возникнет. Функционал Microsoft Word для iPad естественно содержит все опции и инструменты, что и его настольные собратья: доступны шрифты, картинки, таблицы, диаграммы, фигуры, графические элементы SmartArt, разметка страниц, сноски и уравнения и многое другое. Можно просматривать почтовые вложения и работать с документами Word, хранящимися в OneDrive или на сайте SharePoint.

Несомненно удобно еще и то, что программа запоминает все последние изменения и место, на котором остановились или закончили, каким бы устройством ни пришлось пользоваться, так что сам документ всегда будет в актуальном виде. Для удобства работы и создания новых документов встроено достаточно много готовых шаблонов - буклет, деловое письмо, резюме, листовка, счет и другие, что естественно облегчает работу.

Необходимо отметить, что в бесплатной версии Microsoft Word для iPad доступен только просмотр файла, а для создания и редактирования необходимо приобрести одну из лицензий Office 365.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Microsoft Word
Microsoft Word
Microsoft Word
Microsoft Word
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 736
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста
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Отзывы о программе Microsoft Word

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