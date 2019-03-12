Microsoft Word для iPad - специально разработанное полноценное приложение Microsoft Word для мобильных устройств на платформе iOS. Теперь если документ создается или редактируется на девайсе iPad, то он точно в таком же виде будет представлен и на любом другом устройстве, использующем официальный Office от компании Microsoft.

Интерфейс приложения выполнен в классическом и хорошо знакомом всем пользователям виде с сенсорным управлением, так что проблем с работой и поиском всех нужных функций не возникнет. Функционал Microsoft Word для iPad естественно содержит все опции и инструменты, что и его настольные собратья: доступны шрифты, картинки, таблицы, диаграммы, фигуры, графические элементы SmartArt, разметка страниц, сноски и уравнения и многое другое. Можно просматривать почтовые вложения и работать с документами Word, хранящимися в OneDrive или на сайте SharePoint.

Несомненно удобно еще и то, что программа запоминает все последние изменения и место, на котором остановились или закончили, каким бы устройством ни пришлось пользоваться, так что сам документ всегда будет в актуальном виде. Для удобства работы и создания новых документов встроено достаточно много готовых шаблонов - буклет, деловое письмо, резюме, листовка, счет и другие, что естественно облегчает работу.

Необходимо отметить, что в бесплатной версии Microsoft Word для iPad доступен только просмотр файла, а для создания и редактирования необходимо приобрести одну из лицензий Office 365.