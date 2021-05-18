Quip - удобный текстовый редактор для мобильных устройств на платформе Android, с помощью которого можно легко создавать документы, а также осуществлять их совместное (с другими пользователями) редактирование.

В приложении присутствует встроенный обмен сообщениями, визуальное отображение внесенных в документ исправлений или дополнений, отсутствие необходимости подключения к сети Интернет при работе с документами, автоматическая синхронизация, наличие общих папок, уведомления, интерактивные контрольные списки, отображение статуса пользователя в сети и многое другое.

Кроме того к достоинствам Quip следует отнести поддержку различных платформ, благодаря чему пользоваться программой можно на настольных компьютерах (Mac или ПК), а также iPhone, iPad, iPod Touch.