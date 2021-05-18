Quip для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.36.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 642 | Статистика
Размер:37,17 Мб
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Quip - удобный текстовый редактор для мобильных устройств на платформе Android, с помощью которого можно легко создавать документы, а также осуществлять их совместное (с другими пользователями) редактирование.

В приложении присутствует встроенный обмен сообщениями, визуальное отображение внесенных в документ исправлений или дополнений, отсутствие необходимости подключения к сети Интернет при работе с документами, автоматическая синхронизация, наличие общих папок, уведомления, интерактивные контрольные списки, отображение статуса пользователя в сети и многое другое.

Кроме того к достоинствам Quip следует отнести поддержку различных платформ, благодаря чему пользоваться программой можно на настольных компьютерах (Mac или ПК), а также iPhone, iPad, iPod Touch.

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Отзывы о программе Quip

stand про Quip 3.0 для Android [16-10-2014]

хрень какая-то, помесь блокнота с аськой
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