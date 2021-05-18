Quip для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.36.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Quip, Inc.
|Категория:
|Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 642 | Статистика
|Размер:
|37,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Quip - удобный текстовый редактор для мобильных устройств на платформе Android, с помощью которого можно легко создавать документы, а также осуществлять их совместное (с другими пользователями) редактирование.
В приложении присутствует встроенный обмен сообщениями, визуальное отображение внесенных в документ исправлений или дополнений, отсутствие необходимости подключения к сети Интернет при работе с документами, автоматическая синхронизация, наличие общих папок, уведомления, интерактивные контрольные списки, отображение статуса пользователя в сети и многое другое.
Кроме того к достоинствам Quip следует отнести поддержку различных платформ, благодаря чему пользоваться программой можно на настольных компьютерах (Mac или ПК), а также iPhone, iPad, iPod Touch.
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