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5 Vimeo - отличный портал для загрузки, просмотра и обмена видеофайлами. Помимо основной функции просмотра видеороликов, здесь также можно использовать ряд функций и инструментов для редактирования видео, чтобы потом загрузить их в Интернет и показать всем свое творение.

Интерфейс и дизайн Vimeo достаточно грамотно продуманы, что позволяет легко и просто загружать и смотреть лучшие видеоклипы и ролики на хостинге. К понравившимся клипам можно поставить отметку like, что будет определенным сигналом и подсказкой другим пользователям.

В целом, Vimeo действительно неплохое приложение для всех, кто любит обмениваться интересными видеороликами, став удачной альтернативой другим аналогичным порталам. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app