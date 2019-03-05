Peers.TV для iOS

Peers.TV 3.10.4 для iPhone, iPad

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Описание Peers.TV 3.10.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Peers.TV 3.10.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (101.4 Мб) Скриншоты Peers.TV 3.10.4 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Peers.TV 3.10.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Peers.TV 3.10.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Peers.TV - бесплатное онлайн телевидение на экране Вашего i-устройства с возможностью записи выбранных телепередач. Это приложение автоматически определяет местоположение пользователя и провайдера интернета, тем самым подгружая доступные для просмотра каналы. А дальше все очень просто - выбирайте интересующий Вас канал и смотрите его в хорошем качестве.

Удобно, что сразу же отображается и телепрограмма, где можно узнать о текущем сеансе, прошедших передачах и анонсах новых эфиров. Есть в Peers.TV такая функция как архив, где для Вас доступны передачи, фильмы, трансляции и шоу за прошедшие 7 дней - их можно скачать в личное хранилище и потом в течении 30 дней посмотреть.
Одним словом, Peers.TV превратит Ваш i-девайс в небольшой телевизор с дополнительными полезными возможностями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Peers.TV
Peers.TV
Peers.TV
Peers.TV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 004
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Peers.TV

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Отзывов о программе Peers.TV 3.10.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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