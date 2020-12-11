Vimeo для Android
Vimeo - приложение, позволяющее просматривать, загружать и обмениваться видеофайлами в HD качестве. Имеется возможность использовать ряд функций и инструментов для редактирования видео, чтобы потом загрузить их в Интернет.
Основные возможности Vimeo:
- Потоковое видео в HD 1080p.
- Возможность сохранить видео для просмотра в автономном режиме.
- Поддержка Chromecast.
- Загрузка видео прямо с вашего телефона или планшета.
- Простота управления и настройки профиля видео.
- Доступ к видео и коллекции из любой точки мира.
- Поддержка полного контроля над плейлистами.
- Список рекомендованных видео.
- И многое другое...
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.40.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vimeo, LLC
|Категории:
|Плееры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,09 Мб
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Admin
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