Vimeo для Android

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Vimeo - приложение, позволяющее просматривать, загружать и обмениваться видеофайлами в HD качестве. Имеется возможность использовать ряд функций и инструментов для редактирования видео, чтобы потом загрузить их в Интернет.

Основные возможности Vimeo:

  • Потоковое видео в HD 1080p.
  • Возможность сохранить видео для просмотра в автономном режиме.
  • Поддержка Chromecast.
  • Загрузка видео прямо с вашего телефона или планшета.
  • Простота управления и настройки профиля видео.
  • Доступ к видео и коллекции из любой точки мира.
  • Поддержка полного контроля над плейлистами.
  • Список рекомендованных видео.
  • И многое другое...
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.40.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,09 Мб
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