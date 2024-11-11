Solitaire Free для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.52 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI Factory Limited
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 018 | Статистика
|Размер:
|26.58 Мб
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Solitaire Free - отличная реализация популярного пасьянса Солитер для портативных устройств на платформе Android, в котором для победы требуется все карты колоды по масти в "дом". Присутствует возможность выбора уровня сложности, ведется детальная статистика, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.
- Minor fixes
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