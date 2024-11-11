Solitaire Free для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.52 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 018 | Статистика
Размер:26.58 Мб
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Solitaire Free - отличная реализация популярного пасьянса Солитер для портативных устройств на платформе Android, в котором для победы требуется все карты колоды по масти в "дом". Присутствует возможность выбора уровня сложности, ведется детальная статистика, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.

Что нового в Solitaire Free 1.52?
  • Minor fixes
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