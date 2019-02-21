Avatan для iOS

Avatan 2.37 для iPad

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Описание Avatan 2.37 для iPadОписание   Скачать Avatan 2.37 для iPadСКАЧАТЬ (34.55 Мб) Скриншоты Avatan 2.37 для iPadСкриншоты (9)   Статистика Avatan 2.37 для iPadСтатистика   Отзывы о Avatan 2.37 для iPadОтзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Avatan - отличный многофункциональный графический редактор с хорошим набором инструментов для редактирования фотографий и изображений. Здесь есть все необходимое, что бы откорректировать нужную картинку или фото именно так, как это задумано.

С помощью Avatan можно обрезать, переворачивать, изменять размер изображений, управлять цветовой гаммой и насыщенностью, поэкспериментировать с экспозицией и резкостью, а также многое другое. Кроме этого, в программу встроено множество готовых фильтров и эффектов с возможностью изменения интенсивности каждого из них, что преобразует нужное изображение в настоящее и неповторимое произведение искусства.

Также в инструментах приложения имеются рамки, текстуры, ретуширование и набор готовых действий. Таким образом, Ваше простое устройство iPad превратится в настоящую фотолабораторию, где создаются уникальные дизайнерские решения. Изображения, картинки и фотографии можно загружать из самого i-девайса, социальной сети вКонтакте или просто сфотографировав что-то непосредственно при работе с приложением.

Также стоит отметить и грамотное размещение всех основных функций и простой доступ к ним, что позволяет получить максимальное удобство от использования приложения Avatan.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Avatan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 591
Разработчик
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Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Avatan

Tudiol про Avatan 1.10 для iPad [02-03-2015]

Аватан 1.10 ужасно тормозит
Не листает.
А когда нажимаю на ретушь
Он вообще не приближает
Что б можно было нормально пофотошопить
Вообще не нравиться.
Не знаю как вернуть версию 1.8 (0(0((
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