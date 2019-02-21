Avatan - отличный многофункциональный графический редактор с хорошим набором инструментов для редактирования фотографий и изображений. Здесь есть все необходимое, что бы откорректировать нужную картинку или фото именно так, как это задумано.
С помощью Avatan можно обрезать, переворачивать, изменять размер изображений, управлять цветовой гаммой и насыщенностью, поэкспериментировать с экспозицией и резкостью, а также многое другое. Кроме этого, в программу встроено множество готовых фильтров и эффектов с возможностью изменения интенсивности каждого из них, что преобразует нужное изображение в настоящее и неповторимое произведение искусства.
Также в инструментах приложения имеются рамки, текстуры, ретуширование и набор готовых действий. Таким образом, Ваше простое устройство iPad превратится в настоящую фотолабораторию, где создаются уникальные дизайнерские решения. Изображения, картинки и фотографии можно загружать из самого i-девайса, социальной сети вКонтакте или просто сфотографировав что-то непосредственно при работе с приложением.
Также стоит отметить и грамотное размещение всех основных функций и простой доступ к ним, что позволяет получить максимальное удобство от использования приложения Avatan.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app