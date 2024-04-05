Avatan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leonid Ilyaev
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 833 | Статистика
|Размер:
|31,36 Мб
|СКАЧАТЬ
Avatan - бесплатный многофункциональный фоторедактор для Android, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для редактирования фотографий и изображений.
Присутствует возможность обрезать, поворачивать, изменять размер изображений, управлять цветовой гаммой и насыщенностью, экспериментировать с экспозицией и резкостью, накладывать разнообразные фильтры и эффекты с возможностью изменения интенсивности каждого из них, что преобразует нужное изображение в настоящее и неповторимое произведение искусства. Также в инструментах приложения имеются рамки, текстуры, ретуширование и набор шаблонов.
Благодаря Avatan ваше мобильное устройство превратится в настоящую фотолабораторию, которая позволит добиваться потрясающих результатов при обработке фото. Изображения, картинки и фотографии можно загружать из галереи, социальной сети Вконтакте или просто сфотографировав что-либо при помощи встроенной камеры.
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