Avatan для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 833 | Статистика
Размер:31,36 Мб
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Avatan - бесплатный многофункциональный фоторедактор для Android, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для редактирования фотографий и изображений.

Присутствует возможность обрезать, поворачивать, изменять размер изображений, управлять цветовой гаммой и насыщенностью, экспериментировать с экспозицией и резкостью, накладывать разнообразные фильтры и эффекты с возможностью изменения интенсивности каждого из них, что преобразует нужное изображение в настоящее и неповторимое произведение искусства. Также в инструментах приложения имеются рамки, текстуры, ретуширование и набор шаблонов.

Благодаря Avatan ваше мобильное устройство превратится в настоящую фотолабораторию, которая позволит добиваться потрясающих результатов при обработке фото. Изображения, картинки и фотографии можно загружать из галереи, социальной сети Вконтакте или просто сфотографировав что-либо при помощи встроенной камеры.

Что нового в Avatan 4.9.1?
  • Встречайте новые HSL фильтры
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