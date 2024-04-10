PocketBook Reader для Android

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Оценка: 4.19/5 голосов - 11
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.50.572.357.release | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 20 255 | Статистика
Размер:122,74 Мб
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PocketBook Reader - удобная программа для чтения электронных книг с поддержкой наиболее востребованных форматов, включая PDF, EPUB, DjVu, TXT, FB2, FB2.zip, CHM, html, CBZ, CBR, СBT.

Приложение обладает богатой функциональностью, и обеспечивает быстрый доступ к функциям изменения размера шрифта, масштаба, цвета текста и фона, настройки полей страницы и пр. Присутствует возможность создания заметок, имеется несколько режимов чтения, встроенный поиск, поддержка OPDS каталогов, словарей ABBYY Lingvo и многое другое.

Что нового в PocketBook Reader 5.50.572.357.release?
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Отзывы о программе PocketBook Reader

Макс про PocketBook Reader 1.21.11899 для Android [08-11-2016]

lenovo idea tab a1000 выкидывает при открытии фаилов для чтения в меню программы
6 | 6 | Ответить

Olga про PocketBook Reader 1.21.11899 для Android [20-04-2016]

Из огромной 'кучи' читалок- эта самая лучшая. Спасибо разработчикам.
8 | 6 | Ответить

Владимир про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [25-10-2015]

Уже есть версия 1.18.11488,но нигде ещё нет файла APK,
Что нового:
- Turbo PDF режим (ускоренное отображение PDF)
- RTF формат
- MOBI, PDB формат
7 | 11 | Ответить

Виктор про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [17-10-2015]

У меня тоже эта программа глючит
7 | 7 | Ответить

Николай про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [24-06-2015]

К моему большому сожалению, после последнего обновления приложение стало глючить. зависать, пришлось удалить, пробовал переустанавливать, не помогает, раньше очень нравилось, теперь перешёл на FBReader с дополнительными плагинами для Pdf b Djvu. Жду нового обновления, с исправлением багов, а его всё нет! И это при том, что у меня планшет PocketBook!
6 | 6 | Ответить

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