Отзывы о программе PocketBook Reader

Николай

К моему большому сожалению, после последнего обновления приложение стало глючить. зависать, пришлось удалить, пробовал переустанавливать, не помогает, раньше очень нравилось, теперь перешёл на FBReader с дополнительными плагинами для Pdf b Djvu. Жду нового обновления, с исправлением багов, а его всё нет! И это при том, что у меня планшет PocketBook!

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