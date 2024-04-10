PocketBook Reader для Android
|Оценка:
|4.19/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.50.572.357.release | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Obreey Products
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 20 255 | Статистика
|Размер:
|122,74 Мб
|СКАЧАТЬ
PocketBook Reader - удобная программа для чтения электронных книг с поддержкой наиболее востребованных форматов, включая PDF, EPUB, DjVu, TXT, FB2, FB2.zip, CHM, html, CBZ, CBR, СBT.
Приложение обладает богатой функциональностью, и обеспечивает быстрый доступ к функциям изменения размера шрифта, масштаба, цвета текста и фона, настройки полей страницы и пр. Присутствует возможность создания заметок, имеется несколько режимов чтения, встроенный поиск, поддержка OPDS каталогов, словарей ABBYY Lingvo и многое другое.
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Отзывы о программе PocketBook Reader
Макс про PocketBook Reader 1.21.11899 для Android [08-11-2016]
lenovo idea tab a1000 выкидывает при открытии фаилов для чтения в меню программы
6 | 6 | Ответить
Olga про PocketBook Reader 1.21.11899 для Android [20-04-2016]
Из огромной 'кучи' читалок- эта самая лучшая. Спасибо разработчикам.
8 | 6 | Ответить
Владимир про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [25-10-2015]
Уже есть версия 1.18.11488,но нигде ещё нет файла APK,
Что нового:
- Turbo PDF режим (ускоренное отображение PDF)
- RTF формат
- MOBI, PDB формат
7 | 11 | Ответить
Виктор про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [17-10-2015]
Николай про PocketBook Reader 1.17.9671 для Android [24-06-2015]
К моему большому сожалению, после последнего обновления приложение стало глючить. зависать, пришлось удалить, пробовал переустанавливать, не помогает, раньше очень нравилось, теперь перешёл на FBReader с дополнительными плагинами для Pdf b Djvu. Жду нового обновления, с исправлением багов, а его всё нет! И это при том, что у меня планшет PocketBook!
6 | 6 | Ответить