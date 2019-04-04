DiskBoss для Windows

DiskBoss 10.3.12

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Описание DiskBoss 10.3.12Описание   Скачать DiskBoss 10.3.12СКАЧАТЬ (7,42 Мб) Скриншоты DiskBoss 10.3.12Скриншоты (7)   Статистика DiskBoss 10.3.12Статистика   Отзывы о DiskBoss 10.3.12Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
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DiskBoss - отменное приложение, позволяющее осуществлять полный контроль и управление всеми файлами и папками на жестких и съемных дисках. Эта программа своего рода файловый менеджер, однако с более расширенными функциями и возможностями.

Здесь очень легко проанализировать каждый диск и определить занятое и свободное пространство, выяснить, какие приложения и папки занимают больше всего места, классифицировать файлы по назначению, вести поиск дубликатов, найти и удалить ненужные данные, а также еще и синхронизировать необходимую информацию.

При этом в режиме реального времени происходит мониторинг изменяемых параметров, а графические диаграммы наглядно покажут, что вообще есть на анализируемом диске. В целом, с DiskBoss действительно можно стать настоящим хозяином своего ПК и получить четкое и полное представление о всех имеющихся файлах, а также, удалив дубликаты и различный неиспользуемый мусор, освободить часть дискового пространства и ускорить общую скорость работы.

Что нового в DiskBoss 10.3.12?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлен ряд ошибок
DiskBoss
DiskBoss
DiskBoss
DiskBoss
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Сравнение, Синхронизация - Файловые менеджеры
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Отзывы о программе DiskBoss

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