Радио плеер для Windows

Описание
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Оценка: 3.13/5 голосов - 24
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 8 090 | Статистика
Размер:3,57 Мб
Радио плеер скриншот № 1
Радио плеер скриншот № 2

Радио плеер - небольшой и удобный радиопроигрыватель любимых станций. Теперь самые востребованные и слушаемые радиостанции можно добавить в список избранного и без лишних сложностей наслаждаться любимыми передачами, музыкой, быть в курсе последних новостей и событий.

Радио плеер уже содержит определенный набор радиоканалов, но если нужного Вам нет в списке, то это не проблема, т.к. добавить свой не составит труда. Удобно, что программа умеет запоминать радио, которое было установлено при завершении работы приложения, поэтому при следующем запуске начнется проигрывание именно этого канала. Яркий интерфейс и функционал плеера очень удобны, не содержат ненужных настроек и закладок, отлично справляясь со своей основной задачей - воспроизводить радиопоток.

Что нового в Радио плеер 2.2.2?
  • Исправление ошибок.
  • Обновление получения списка радиостанций с сервера.
  • Темная цветовая схема.
  • Оптимизация загрузки данных.
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Отзывы о программе Радио плеер

Николай П. про Радио плеер 1.2.1 [25-07-2016]

Кривое радио: Нажимаешь на одну радио станцию. А играет другая!
4 | 3 | Ответить

Gennadi58 про Радио плеер 1.2 [29-10-2014]

не плох. безмишуры и наворотов. мне нравится.Александру Сергеичу спасибо.
2 | 7 | Ответить

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