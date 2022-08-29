Радио плеер - небольшой и удобный радиопроигрыватель любимых станций. Теперь самые востребованные и слушаемые радиостанции можно добавить в список избранного и без лишних сложностей наслаждаться любимыми передачами, музыкой, быть в курсе последних новостей и событий.

Радио плеер уже содержит определенный набор радиоканалов, но если нужного Вам нет в списке, то это не проблема, т.к. добавить свой не составит труда. Удобно, что программа умеет запоминать радио, которое было установлено при завершении работы приложения, поэтому при следующем запуске начнется проигрывание именно этого канала. Яркий интерфейс и функционал плеера очень удобны, не содержат ненужных настроек и закладок, отлично справляясь со своей основной задачей - воспроизводить радиопоток.