Gravity Screen для Android
|Оценка:
|2.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.32.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Plexnor
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 651 | Статистика
|Размер:
|2,7 Мб
|СКАЧАТЬ
Gravity Screen - полезное приложение для Android, которое дает возможность пользователю расширить функциональность его девайса за счет встроенного гироскопа и датчика приближения.
Программа позволяет автоматически включать или выключать экран в зависимости от его расположения, например если устройство лежит на столе (экраном вверх или вниз), в кармане или находится в руках под определенным углом и пр. В настройках можно задавать чувствительность датчиков.
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Отзывы о программе Gravity Screen
Елена про Gravity Screen 3.3.0 для Android [05-11-2016]
Сломалась кнопка на андроид. Я включала сначала от сети, а на улицу выходила что бы экран не выключался никогда. Теперь нашла эту нужную программу. Советую всем.
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