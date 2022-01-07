Gravity Screen для Android

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Оценка: 2.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.32.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 651 | Статистика
Размер:2,7 Мб
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Gravity Screen - полезное приложение для Android, которое дает возможность пользователю расширить функциональность его девайса за счет встроенного гироскопа и датчика приближения.

Программа позволяет автоматически включать или выключать экран в зависимости от его расположения, например если устройство лежит на столе (экраном вверх или вниз), в кармане или находится в руках под определенным углом и пр. В настройках можно задавать чувствительность датчиков.

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Отзывы о программе Gravity Screen

Елена про Gravity Screen 3.3.0 для Android [05-11-2016]

Сломалась кнопка на андроид. Я включала сначала от сети, а на улицу выходила что бы экран не выключался никогда. Теперь нашла эту нужную программу. Советую всем.
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