Gravity Screen - полезное приложение для Android, которое дает возможность пользователю расширить функциональность его девайса за счет встроенного гироскопа и датчика приближения.

Программа позволяет автоматически включать или выключать экран в зависимости от его расположения, например если устройство лежит на столе (экраном вверх или вниз), в кармане или находится в руках под определенным углом и пр. В настройках можно задавать чувствительность датчиков.