Avira PC Cleaner для Windows

Avira PC Cleaner 3.0.0.125

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Описание Avira PC Cleaner 3.0.0.125Описание   Скачать Avira PC Cleaner 3.0.0.125СКАЧАТЬ (3,85 Мб) Скриншоты Avira PC Cleaner 3.0.0.125Скриншоты (3)   Статистика Avira PC Cleaner 3.0.0.125Статистика   Отзывы о Avira PC Cleaner 3.0.0.125Отзывы (2)  
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3.87 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.87 из 5
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Avira PC Cleaner - бесплатный сканер для проверки ПК на наличие возможных угроз, которые пропустила основная антивирусная программа. Может использоваться вместе с другими антивирусными программами. Не требует установки или регистрации и не устанавливает никаких драйверов.

Внимание! Этот сканер не заменяет установленную антивирусную программу.

Avira PC Cleaner
Avira PC Cleaner
Avira PC Cleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 518
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Мониторинг, Анализ
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Отзывы о программе Avira PC Cleaner

Я человек? Ну ладно про Avira PC Cleaner 21.03.2017 [04-06-2019]

Незнаю как у вас но для меня эта антивирусная утилита 10/10 не нужно устанавливать просто запускаешь ждешь скачивания с сервера и проверяешь комп на вирусы. Если не существует бога то кто создал эту прекрасную программу? ее можно и на флешке носить только нужен интернет хотя в 21 веке у кого его нет
3 | 3 | Ответить

Саня про Avira PC Cleaner (01.12.2014) [01-12-2014]

не хорошо когда прога не требующая установки после запуска создает толпу ярлыков,при этом еще распаковываясь грузит трафик...удалил не дождавшись(
10 | 7 | Ответить

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