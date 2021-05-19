Smart Voice Recorder для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Smartmob Development
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 317 | Статистика
|Размер:
|3,46 Мб
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Smart Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, с помощью которого можно осуществлять высококачественную запись звука с возможностью вырезания относительной тишины. Среди функциональных особенностей приложения имеются такие полезные функции, как запись в фоновом режиме, кодирование wave/pcm, настраиваемая частота, калибровка микрофона, возможность установки записи в качестве рингтона, а также экспорт аудио в Whatsapp, Dropbox и отправка по электронной почте.
- Исправлен чрезмерный разряд батареи
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Отзывы о программе Smart Voice Recorder
Алексей про Smart Voice Recorder 1.7 для Android [28-11-2014]
Голос при прослушивании совсем не похож. Не понравился. Пользуюсь встроенным диктофоном, который пишет в 3gpp.
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