Smart Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, с помощью которого можно осуществлять высококачественную запись звука с возможностью вырезания относительной тишины. Среди функциональных особенностей приложения имеются такие полезные функции, как запись в фоновом режиме, кодирование wave/pcm, настраиваемая частота, калибровка микрофона, возможность установки записи в качестве рингтона, а также экспорт аудио в Whatsapp, Dropbox и отправка по электронной почте.