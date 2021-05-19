Smart Voice Recorder для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 317 | Статистика
Размер:3,46 Мб
СКАЧАТЬ
Smart Voice Recorder скриншот № 1
Smart Voice Recorder скриншот № 2
Smart Voice Recorder скриншот № 3
Smart Voice Recorder скриншот № 4

Smart Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, с помощью которого можно осуществлять высококачественную запись звука с возможностью вырезания относительной тишины. Среди функциональных особенностей приложения имеются такие полезные функции, как запись в фоновом режиме, кодирование wave/pcm, настраиваемая частота, калибровка микрофона, возможность установки записи в качестве рингтона, а также экспорт аудио в Whatsapp, Dropbox и отправка по электронной почте.

Что нового в Smart Voice Recorder 1.11.1?
  • Исправлен чрезмерный разряд батареи
ТОП-сегодня раздела "Диктофоны"
 

скачать ДиктофонДиктофон 1.1.289058594

Удобный в использовании диктофон с функцией поиска, с помощью которого можно записывать...

скачать EvernoteEvernote 8.13.3

Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии,...

скачать Easy Voice RecorderEasy Voice Recorder 2.5.8

Easy Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, который позволяет...

скачать Smart Voice RecorderSmart Voice Recorder 1.10.3

Smart Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, с помощью которого можно...

скачать ДиктофонДиктофон 3.03

Бесплатный диктофон для Android, обеспечивающий высокое качество записи, который можно...

скачать ДиктофонДиктофон 3.01

Диктофон - это простое, но вместе с тем вполне функциональное приложение для записи любых звуков с помощью Вашего смартфона или планшета Android...

Отзывы о программе Smart Voice Recorder

Алексей про Smart Voice Recorder 1.7 для Android [28-11-2014]

Голос при прослушивании совсем не похож. Не понравился. Пользуюсь встроенным диктофоном, который пишет в 3gpp.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв