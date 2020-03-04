Диктофон для Android

Диктофон 1.1.289058594 для Android

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Описание Диктофон 1.1.289058594 для AndroidОписание   Скачать Диктофон 1.1.289058594 для AndroidСКАЧАТЬ (60,12 Мб) Скриншоты Диктофон 1.1.289058594 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Диктофон 1.1.289058594 для AndroidСтатистика   Отзывы о Диктофон 1.1.289058594 для AndroidОтзывы (0)  
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Диктофон - фирменный диктофон от Google, который позволяет не только записывать встречи, лекции, репетиции и создавать голосовые заметки, но и предлагает встроенную систему "расшифровки речи", благодаря чему можно осуществлять поиск внутри записи по ключевым словам так, как-будто они записаны в текстовом виде.

Приложение также позволяет прослушать свои записи, перечень которых отображается после того, как вы записали новый фрагмент. В окне прослушивания вам будут доступны опции удаления, переименования и возможности поделиться текущей записью.

Диктофон
Диктофон
Диктофон
Диктофон
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиктофоны
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Отзывы о программе Диктофон

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