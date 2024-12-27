Super Voice Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Video Screen Recorder, Voice Audio Editor, Cut MP3
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31.62 Мб
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Super Voice Recorder – универсальное приложение для записи голоса и звука, разработанное для создания качественных аудиофайлов и удобного управления ими. Программа позволяет не только записывать голосовые заметки, но и преобразовывать их в текст, редактировать аудиофайлы и обеспечивать безопасность записей. С его помощью можно легко записывать встречи, лекции, интервью, идеи, а также использовать для личных заметок. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и широким набором функций, включая высококачественную запись, поддержку шумоподавления и транскрипцию в реальном времени.
Основные возможности приложения Super Voice Recorder:
- Запись в формате Hi-Fi без потери качества.
- Поддержка записи внутреннего звука.
- Возможность использования гарнитур Bluetooth для записи.
- Активное шумоподавление для улучшения качества звука.
- Запланированная запись и отсутствие ограничения по времени записи.
- Пропуск тихих фрагментов во время воспроизведения.
- Воспроизведение с переменной скоростью (от 0,5x до 3x).
- Возможность воспроизведения определенных участков записи.
- Распознавание речи в режиме реального времени.
- Загрузка аудиофайлов для транскрибирования.
- Поддержка более 100 языков для транскрипции.
- Экспорт текста и его перевод на другие языки.
- Использование ИИ для определения говорящих и извлечения ключевых моментов из текста.
- Хранение записей только локально на устройстве.
- Возможность локальной транскрипции без подключения к интернету.
- Онлайн-транскрипция с последующим удалением данных.
- Защита файлов паролем.
- Обрезка и изменение длины записей.
- Регулировка громкости.
- Изменение голоса.
- Подавление шумов.
- Конвертация видеофайлов в аудио.
В общем, Super Voice Recorder отлично подходит для профессионального и личного использования. Это надежный инструмент для записи, обработки и хранения аудио, который обеспечивает конфиденциальность данных и удобство работы.
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