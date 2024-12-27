Super Voice Recorder – универсальное приложение для записи голоса и звука, разработанное для создания качественных аудиофайлов и удобного управления ими. Программа позволяет не только записывать голосовые заметки, но и преобразовывать их в текст, редактировать аудиофайлы и обеспечивать безопасность записей. С его помощью можно легко записывать встречи, лекции, интервью, идеи, а также использовать для личных заметок. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и широким набором функций, включая высококачественную запись, поддержку шумоподавления и транскрипцию в реальном времени.

Основные возможности приложения Super Voice Recorder:

Запись в формате Hi-Fi без потери качества.

Поддержка записи внутреннего звука.

Возможность использования гарнитур Bluetooth для записи.

Активное шумоподавление для улучшения качества звука.

Запланированная запись и отсутствие ограничения по времени записи.

Пропуск тихих фрагментов во время воспроизведения.

Воспроизведение с переменной скоростью (от 0,5x до 3x).

Возможность воспроизведения определенных участков записи.

Распознавание речи в режиме реального времени.

Загрузка аудиофайлов для транскрибирования.

Поддержка более 100 языков для транскрипции.

Экспорт текста и его перевод на другие языки.

Использование ИИ для определения говорящих и извлечения ключевых моментов из текста.

Хранение записей только локально на устройстве.

Возможность локальной транскрипции без подключения к интернету.

Онлайн-транскрипция с последующим удалением данных.

Защита файлов паролем.

Обрезка и изменение длины записей.

Регулировка громкости.

Изменение голоса.

Подавление шумов.

Конвертация видеофайлов в аудио.

В общем, Super Voice Recorder отлично подходит для профессионального и личного использования. Это надежный инструмент для записи, обработки и хранения аудио, который обеспечивает конфиденциальность данных и удобство работы.