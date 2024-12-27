Super Voice Recorder для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31.62 Мб
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Super Voice Recorder – универсальное приложение для записи голоса и звука, разработанное для создания качественных аудиофайлов и удобного управления ими. Программа позволяет не только записывать голосовые заметки, но и преобразовывать их в текст, редактировать аудиофайлы и обеспечивать безопасность записей. С его помощью можно легко записывать встречи, лекции, интервью, идеи, а также использовать для личных заметок. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и широким набором функций, включая высококачественную запись, поддержку шумоподавления и транскрипцию в реальном времени.

Основные возможности приложения Super Voice Recorder:

  • Запись в формате Hi-Fi без потери качества.
  • Поддержка записи внутреннего звука.
  • Возможность использования гарнитур Bluetooth для записи.
  • Активное шумоподавление для улучшения качества звука.
  • Запланированная запись и отсутствие ограничения по времени записи.
  • Пропуск тихих фрагментов во время воспроизведения.
  • Воспроизведение с переменной скоростью (от 0,5x до 3x).
  • Возможность воспроизведения определенных участков записи.
  • Распознавание речи в режиме реального времени.
  • Загрузка аудиофайлов для транскрибирования.
  • Поддержка более 100 языков для транскрипции.
  • Экспорт текста и его перевод на другие языки.
  • Использование ИИ для определения говорящих и извлечения ключевых моментов из текста.
  • Хранение записей только локально на устройстве.
  • Возможность локальной транскрипции без подключения к интернету.
  • Онлайн-транскрипция с последующим удалением данных.
  • Защита файлов паролем.
  • Обрезка и изменение длины записей.
  • Регулировка громкости.
  • Изменение голоса.
  • Подавление шумов.
  • Конвертация видеофайлов в аудио.

В общем, Super Voice Recorder отлично подходит для профессионального и личного использования. Это надежный инструмент для записи, обработки и хранения аудио, который обеспечивает конфиденциальность данных и удобство работы.

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