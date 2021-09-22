Call Recorder - удобный в использовании инструмент для записи звонков, с помощью которого можно автоматически записывать и сохранять любой телефонный звонок, который вы хотите. Присутствует фильтр записи, помогающий решить, какой вызов записать, а какой нет. Доступна возможность прослушать запись, добавлять заметки и делиться ею. Вы также можете синхронизировать вызовы в облаке. Вы можете отметить выжный разговор, и он будет сохранен на вкладке избранных.

Основные возможности Call Recorder:

Запись входящих и исходящих вызовов.

Добавление важных звонков на вкладку Избранное.

Поиск.

Запись всех телефонных разговоров.

Возможность воспроизводить записанные разговоры или сохранять их в формате mp3 на карте памяти.

Удаление записанных разговоров.

Блокировка записанных разговоров от автоматического удаления.

Группировка записей по списку, по времени, группам по именам или группам по датам.

Белый/черный список номеров.

Установка пароля для защиты конфиденциальности.

Выбор различных аудиоформатов (MP3, WAV).

Запись с задержкой по времени.

Различные режимы записи по номеру, контактным, бесконтактным или только выбранным контактам.

Включение / выключение записи.

Возможность поделиться записью через Dropbox, Google, СМС, Skype, Facebook.

Приложение оптимизировано для Samsung Galaxy S9 и S9 plus.