Call Recorder для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15,45 Мб
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Call Recorder - удобный в использовании инструмент для записи звонков, с помощью которого можно автоматически записывать и сохранять любой телефонный звонок, который вы хотите. Присутствует фильтр записи, помогающий решить, какой вызов записать, а какой нет. Доступна возможность прослушать запись, добавлять заметки и делиться ею. Вы также можете синхронизировать вызовы в облаке. Вы можете отметить выжный разговор, и он будет сохранен на вкладке избранных.

Основные возможности Call Recorder:

  • Запись входящих и исходящих вызовов.
  • Добавление важных звонков на вкладку Избранное.
  • Поиск.
  • Запись всех телефонных разговоров.
  • Возможность воспроизводить записанные разговоры или сохранять их в формате mp3 на карте памяти.
  • Удаление записанных разговоров.
  • Блокировка записанных разговоров от автоматического удаления.
  • Группировка записей по списку, по времени, группам по именам или группам по датам.
  • Белый/черный список номеров.
  • Установка пароля для защиты конфиденциальности.
  • Выбор различных аудиоформатов (MP3, WAV).
  • Запись с задержкой по времени.
  • Различные режимы записи по номеру, контактным, бесконтактным или только выбранным контактам.
  • Включение / выключение записи.
  • Возможность поделиться записью через Dropbox, Google, СМС, Skype, Facebook.
Приложение оптимизировано для Samsung Galaxy S9 и S9 plus.
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