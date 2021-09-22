Call Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SMSROBOT LTD
|Категории:
|другое - Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15,45 Мб
|СКАЧАТЬ
Call Recorder - удобный в использовании инструмент для записи звонков, с помощью которого можно автоматически записывать и сохранять любой телефонный звонок, который вы хотите. Присутствует фильтр записи, помогающий решить, какой вызов записать, а какой нет. Доступна возможность прослушать запись, добавлять заметки и делиться ею. Вы также можете синхронизировать вызовы в облаке. Вы можете отметить выжный разговор, и он будет сохранен на вкладке избранных.
Основные возможности Call Recorder:
- Запись входящих и исходящих вызовов.
- Добавление важных звонков на вкладку Избранное.
- Поиск.
- Запись всех телефонных разговоров.
- Возможность воспроизводить записанные разговоры или сохранять их в формате mp3 на карте памяти.
- Удаление записанных разговоров.
- Блокировка записанных разговоров от автоматического удаления.
- Группировка записей по списку, по времени, группам по именам или группам по датам.
- Белый/черный список номеров.
- Установка пароля для защиты конфиденциальности.
- Выбор различных аудиоформатов (MP3, WAV).
- Запись с задержкой по времени.
- Различные режимы записи по номеру, контактным, бесконтактным или только выбранным контактам.
- Включение / выключение записи.
- Возможность поделиться записью через Dropbox, Google, СМС, Skype, Facebook.
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