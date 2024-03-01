Диктофон для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Weather Radar
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,98 Мб
|СКАЧАТЬ
Диктофон - простое и удобное приложение для записи звука на устройствах Android.
Диктофон предоставляет возможность записи звука высокого качества, а также использования различных источников звука, включая микрофоны устройства. Встроенный медиаплеер облегчает прослушивание записей, а сохранение аудиофайлов в библиотеку мультимедиа Android делает их легко доступными для последующего использования.
Основные возможности приложения Диктофон:
- Запись голоса с высоким качеством.
- Использование различных источников звука, включая встроенные микрофоны.
- Встроенный медиаплеер для прослушивания записей.
- Простое сохранение звуковых файлов в библиотеку мультимедиа Android.
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