Диктофон для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,98 Мб
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Диктофон - простое и удобное приложение для записи звука на устройствах Android.

Диктофон предоставляет возможность записи звука высокого качества, а также использования различных источников звука, включая микрофоны устройства. Встроенный медиаплеер облегчает прослушивание записей, а сохранение аудиофайлов в библиотеку мультимедиа Android делает их легко доступными для последующего использования.

Основные возможности приложения Диктофон:

  • Запись голоса с высоким качеством.
  • Использование различных источников звука, включая встроенные микрофоны.
  • Встроенный медиаплеер для прослушивания записей.
  • Простое сохранение звуковых файлов в библиотеку мультимедиа Android.
     
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