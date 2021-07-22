Аудио Рекордер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dmitriy.Ponomarenko
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,15 Мб
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Аудио Рекордер - приложение с открытым исходным кодом для записи звука, которое оптимизировано под максимально быстрый старт, что поможет не пропустить важную информацию.
Доступно 2 формата записи: M4A - формат кодируется аудио кодеком AAC, имеет хорошее качество и небольшой размер, и Waveform Audio File Format (WAVE, или WAV) - формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока, подвид RIFF. Этот контейнер, как правило, используется для хранения несжатого звука в импульсно-кодовой модуляции.
В настройках можно выбрать частоту дискретизации записи, битрейт записи (только для M4A), стерео или моно режим. Доступно несколько цветных тем.
Ключевые функции программы Аудио Рекордер:
- Запись аудио.
- Воспроизведение записей.
- Запись и воспроизведение в фоновом режиме.
- Поддержка форматов записи M4A и WAV.
- Выбор частоты записи и битрейт записи.
- Отображение аудио записи на экране.
- Возможность переименовать запись.
- Функция поделиться записью.
- Импорт аудио файлов.
- Список записей.
- Возможность добавлять записи в закладки.
- Цветные темы.
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