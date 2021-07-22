Аудио Рекордер для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,15 Мб
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Аудио Рекордер - приложение с открытым исходным кодом для записи звука, которое оптимизировано под максимально быстрый старт, что поможет не пропустить важную информацию.

Доступно 2 формата записи: M4A - формат кодируется аудио кодеком AAC, имеет хорошее качество и небольшой размер, и Waveform Audio File Format (WAVE, или WAV) - формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока, подвид RIFF. Этот контейнер, как правило, используется для хранения несжатого звука в импульсно-кодовой модуляции.

В настройках можно выбрать частоту дискретизации записи, битрейт записи (только для M4A), стерео или моно режим. Доступно несколько цветных тем.

Ключевые функции программы Аудио Рекордер:

  • Запись аудио.
  • Воспроизведение записей.
  • Запись и воспроизведение в фоновом режиме.
  • Поддержка форматов записи M4A и WAV.
  • Выбор частоты записи и битрейт записи.
  • Отображение аудио записи на экране.
  • Возможность переименовать запись.
  • Функция поделиться записью.
  • Импорт аудио файлов.
  • Список записей.
  • Возможность добавлять записи в закладки.
  • Цветные темы.
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