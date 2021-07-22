Аудио Рекордер - приложение с открытым исходным кодом для записи звука, которое оптимизировано под максимально быстрый старт, что поможет не пропустить важную информацию.

Доступно 2 формата записи: M4A - формат кодируется аудио кодеком AAC, имеет хорошее качество и небольшой размер, и Waveform Audio File Format (WAVE, или WAV) - формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока, подвид RIFF. Этот контейнер, как правило, используется для хранения несжатого звука в импульсно-кодовой модуляции.

В настройках можно выбрать частоту дискретизации записи, битрейт записи (только для M4A), стерео или моно режим. Доступно несколько цветных тем.

Ключевые функции программы Аудио Рекордер: