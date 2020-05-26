Dr.Web LinkChecker - удобное и бесплатное расширение от компании Доктор Веб, которое проверяет в он-лайн режиме интернет-страницы и файлы, скачиваемые из Интернета. Теперь можно заниматься своими обычными делами во всемирной сети и не бояться внезапной вирусной атаки.

Дополнение Dr.Web LinkChecker добавляет в контекстное меню браузера Google Chrome пункт "Проверить Dr.Web" Если щелкнуть на этот пункт, то файл или страница, на которую указывает ссылка, будут сразу же проверены он-лайновой версией антивируса Dr.Web. При этом расширением поддерживаются протоколы ftp, http, https, в том числе и перенаправления http.



Основные возможности Dr.Web LinkChecker: