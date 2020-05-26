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Dr.Web LinkChecker для Windows

Dr.Web LinkChecker 3.9.19.5070 для Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

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Описание Dr.Web LinkChecker 3.9.19.5070 для Google Chrome, Mozilla Firefox, OperaОписание   Скачать Dr.Web LinkChecker 3.9.19.5070 для Google Chrome, Mozilla Firefox, OperaСКАЧАТЬ (496 Кб) Скриншоты Dr.Web LinkChecker 3.9.19.5070 для Google Chrome, Mozilla Firefox, OperaСкриншоты (6)   Статистика Dr.Web LinkChecker 3.9.19.5070 для Google Chrome, Mozilla Firefox, OperaСтатистика   Отзывы о Dr.Web LinkChecker 3.9.19.5070 для Google Chrome, Mozilla Firefox, OperaОтзывы (2)  
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Dr.Web LinkChecker - удобное и бесплатное расширение от компании Доктор Веб, которое проверяет в он-лайн режиме интернет-страницы и файлы, скачиваемые из Интернета. Теперь можно заниматься своими обычными делами во всемирной сети и не бояться внезапной вирусной атаки.

Дополнение Dr.Web LinkChecker добавляет в контекстное меню браузера Google Chrome пункт "Проверить Dr.Web" Если щелкнуть на этот пункт, то файл или страница, на которую указывает ссылка, будут сразу же проверены он-лайновой версией антивируса Dr.Web. При этом расширением поддерживаются протоколы ftp, http, https, в том числе и перенаправления http.

Основные возможности Dr.Web LinkChecker:

  • Проверка интернет-страниц перед открытием
  • Предупреждение о переходе по внешним ссылкам в социальных сетях и проверка этих ссылок
  • Выявление и проверка видоизмененных ссылок
  • Проверка файлов до скачивания из сети Интернет
  • Поиск вирусов, троянских программ, шпионского ПО и других вредоносных объектов
  • Проверка ссылок на скрипты и фреймы
  • Проверка ссылок, содержащихся в электронных письмах.
  • Не требуется установка антивируса Dr.Web.
Dr.Web LinkChecker
Dr.Web LinkChecker
Dr.Web LinkChecker
Dr.Web LinkChecker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 900
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Dr.Web LinkChecker

poputa про Dr.Web LinkChecker 3.4 для Google Chrome [28-05-2015]

Ghostery пошустрее будет, да и настроек побольше.
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(ерж про Dr.Web LinkChecker 3.4 для Google Chrome [20-06-2014]

Неплохое дополнение в целях безопасности работы в Интернете в Google Chrome (использую больше года). Рекомендую.
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