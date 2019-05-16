IrfanView PlugIns для Windows

IrfanView PlugIns 4.53

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание IrfanView PlugIns 4.53Описание   Скачать IrfanView PlugIns 4.53СКАЧАТЬ (16,1 Мб)   Статистика IrfanView PlugIns 4.53Статистика   Отзывы о IrfanView PlugIns 4.53Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

IrfanView PlugIns - полный сборник плагинов для популярного графического редактора IrfanView. С помощью этого набора можно существенно расширить функциональность и возможности основной программы, которая в принципе и так обладает достаточно разнообразными опциями для полноценной работы с изображениями.

Плагины позволят использовать дополнительные эффекты, читать и обрабатывать больше форматов файлов, записывать на диски слайд-шоу прямо из IrfanView, создавать презентации в exe-формате, проигрывать аудио и видеофайлы, редактировать Exif-данные и многое-многое другое.

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 5 569
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр - Редакторы
ТОП-сегодня раздела "Просмотр"
 

FastStone Image Viewer 7.0

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

WinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все необходимые для этого инструменты, как например вкладки для открытых

Paint.NET 4.1.6

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

DjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает просмотр в одно- и двухстраничном режимах, индексы страниц и содержание,

PPTX Viewer 2.0

PPTX Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать презентации PPT, PPTX без наличия установленного

XnView 2.48

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное

скачать Adguard

Отзывы о программе IrfanView PlugIns

Михаил про IrfanView PlugIns 4.38 [19-07-2014]

Устанвил пакет плагинов irfanview_plugins_438_setup, строка "Улучшить резкость" так и не работает, что делать? Ведь зачем-то она предусмотрена, как ее активизировать?
Спасибо. Михаил.
5 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 