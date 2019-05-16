IrfanView PlugIns - полный сборник плагинов для популярного графического редактора IrfanView. С помощью этого набора можно существенно расширить функциональность и возможности основной программы, которая в принципе и так обладает достаточно разнообразными опциями для полноценной работы с изображениями.

Плагины позволят использовать дополнительные эффекты, читать и обрабатывать больше форматов файлов, записывать на диски слайд-шоу прямо из IrfanView, создавать презентации в exe-формате, проигрывать аудио и видеофайлы, редактировать Exif-данные и многое-многое другое.