Xlideit Image Viewer - отличное бесплатное решение для просмотра и базового редактирования фотографий, картинок и других графических изображений. Этим приложением поддерживается работа с основными и распространенными форматами - png, jpg, tif, gif, bmp, а также и другими.

Работать с программой одно удовольствие - загрузите сюда ваши картинки (можно с помощью технологии drag-n-drop), и их иконки отобразятся на нижней панели, нажав на которые изображение откроется в полный размер. На верхней панели размещены основные элементы управления программой - запуск режима просмотра "слайд-шоу", увеличение/уменьшение картинки, кнопки поворота, удаление, обрезка, инструменты редактирования, параметры сортировки, полноэкранный режим, настройки программы и др.

Если говорить о функционале обработки фотографий, то тут есть, кроме указанной выше обрезки, флип в горизонтальной и вертикальной плоскости, конвертирование в png, ipg, tif, gif, bmp, печать картинки, удаление тегов, просмотр свойств, а также открытие изображения в установленном в системе по умолчанию графическом редакторе (например Paint) и другие опции. Редактирование может применяться как к отдельной фотографии, так и нескольким сразу, что очень удобно при пакетной обработке файлов. Русской локализации пока нет, но интерфейс настолько прост и понятен, что освоить работу с программой под силу даже абсолютным новичкам.

В целом, Xlideit Image Viewer станет хорошей альтернативой "тяжелым" графическим редакторам для тех пользователей, которым нужны только базовые возможности редактирования и просмотра изображений.