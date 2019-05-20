Fotor для Android

Fotor 5.1.2.601 для Android

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Описание Fotor 5.1.2.601 для AndroidОписание   Скачать Fotor 5.1.2.601 для AndroidСКАЧАТЬ (40,54 Мб) Скриншоты Fotor 5.1.2.601 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Fotor 5.1.2.601 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fotor 5.1.2.601 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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Fotor - фоторедактор для Android, который предлагает пользователю функциональный набор инструментов для коррекции и редактирования фотоснимков и цифровых изображений.

С помощью программы можно легко изменить яркость, контраст, насыщенность и резкость фотографий, применять к изображениям различные эффекты, накладывать фильтры, вращать и обрезать снимки, добавлять текст и пр. Кроме того имеется функция сдвига и наклона, использование которой добавит фотографиям глубины. Также присутствует коллекция рамок и наклеек.

Что нового в Fotor 5.1.2.601 для Android?
  • Исправления ошибок и прочие усовершенствования
Fotor
Fotor
Fotor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 568
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Fotor

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