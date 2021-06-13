Photo Lab - забавное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой настоящую портативную лабораторию фотоприколов, которая благодаря наличию более 500 оригинальных фотоэффектов позволяет с легкостью создавать аватарки, виртуальные открытки, анимированные эффекты, заставки на телефон и пр.

Основные возможности Photo Lab: