Photo Lab для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.10.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 165 | Статистика
Размер:24,55 Мб
СКАЧАТЬ
Photo Lab скриншот № 2
Photo Lab скриншот № 3
Photo Lab скриншот № 4

Photo Lab - забавное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой настоящую портативную лабораторию фотоприколов, которая благодаря наличию более 500 оригинальных фотоэффектов позволяет с легкостью создавать аватарки, виртуальные открытки, анимированные эффекты, заставки на телефон и пр.

Основные возможности Photo Lab:

  • фотомонтажи с чётким подгоном лица.
  • веселые анимированные мультяшные эффекты.
  • эффекты для стильных и современных: окажитесь на обложке Vogue, Playboy, рядом с Анджелиной Джоли, Джеки Чаном, Леди Гагой или Доктором Хаусом.
  • реалистичные фотоэффекты: размещайте свои фотки на картинах в музее, на баннере у футбольных фанатов, в свежем номере газеты, в старинной книге или в виде рисунка на песке.
  • фотофильтры: преобразите свои фото с помощью фильтров неон, огонь, паззл, HDR, карандашный рисунок, живопись, уголь, импрессионизм, и других.
  • эффекты для вставки двух и более фото: поместите на один коллаж себя и свою половинку, или всех друзей сразу.
  • возможность добавить текст, поставить на контакт или обои, сохранить в память телефона или на SD карту, отправить по MMS или запостить в Twitter или на стену Facebook.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать SnapseedSnapseed 2.19.1.303051424

Профессиональный фоторедактор от компании Google предлагает 29 инструментов и фильтров...

скачать VSCOVSCO 41

VSCO – предлагает по-новому взглянуть на возможности камеры девайса. Программа использует...

скачать PicsArt - ФотостудияPicsArt - Фотостудия 16.8.2

PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать...

скачать VinciVinci 2.2

Vinci - бесплатный инструмент для обработки изображений с помощью наложения художественных...

скачать SnapsterSnapster 2.5.0

Snapster — профессиональные инструменты для обработки фотографий от сервиса ВКонтакте....

скачать ФоторедакторФоторедактор 9.4

Удобный фоторедактор для Android, предлагающий широкий выбор различных инструментов, с...

Отзывы о программе Photo Lab

Admin

Отзывов о программе Photo Lab 3.10.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв