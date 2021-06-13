Photo Lab для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.10.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VicMan LLC
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 165 | Статистика
|Размер:
|24,55 Мб
|СКАЧАТЬ
Photo Lab - забавное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой настоящую портативную лабораторию фотоприколов, которая благодаря наличию более 500 оригинальных фотоэффектов позволяет с легкостью создавать аватарки, виртуальные открытки, анимированные эффекты, заставки на телефон и пр.
Основные возможности Photo Lab:
- фотомонтажи с чётким подгоном лица.
- веселые анимированные мультяшные эффекты.
- эффекты для стильных и современных: окажитесь на обложке Vogue, Playboy, рядом с Анджелиной Джоли, Джеки Чаном, Леди Гагой или Доктором Хаусом.
- реалистичные фотоэффекты: размещайте свои фотки на картинах в музее, на баннере у футбольных фанатов, в свежем номере газеты, в старинной книге или в виде рисунка на песке.
- фотофильтры: преобразите свои фото с помощью фильтров неон, огонь, паззл, HDR, карандашный рисунок, живопись, уголь, импрессионизм, и других.
- эффекты для вставки двух и более фото: поместите на один коллаж себя и свою половинку, или всех друзей сразу.
- возможность добавить текст, поставить на контакт или обои, сохранить в память телефона или на SD карту, отправить по MMS или запостить в Twitter или на стену Facebook.
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Admin
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