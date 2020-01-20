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World of Tanks Blitz для Android

World of Tanks Blitz 6.7.0.350 для Android

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Описание World of Tanks Blitz 6.7.0.350 для AndroidОписание   Скачать World of Tanks Blitz 6.7.0.350 для AndroidСКАЧАТЬ (102,1 Мб) Скриншоты World of Tanks Blitz 6.7.0.350 для AndroidСкриншоты (19)   Статистика World of Tanks Blitz 6.7.0.350 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Tanks Blitz 6.7.0.350 для AndroidОтзывы (3)  
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3.78 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.78 из 5
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World of Tanks Blitz  - мобильная версия для Android-смартфонов и планшетов популярного ММО-экшена о танковых баталиях.

В игре присутствует около 100 боевых машин СССР, Германии, США и Британии времен Второй Мировой войны, разделенных на 4 класса: тяжелые танки, средние, легкие и ПТ САУ, имеется 10 игровых локаций, на которых игроки сражаются друг с другом в формате 7 на 7. Можно создавать взводы со своими друзьями и получать совместное удовольствие от игры, разделяя и радость побед и горечь поражений.

Прокачивайте боевые машины, совершенствуйте навыки экипажа, устанавливайте модули и снаряжение в соответствии со своим стилем ведения боя, и ведите свою команду к победе сквозь скрежет брони, звон рикошетов и грохот орудий противника.

Что нового в World of Tanks Blitz 6.7.0.350 для Android?
  • Американские «топы» T92E1 и Sheridan меняют направление ракеты в полёте и бьют по самым неприступным мишеням/
  • Премиум танки за победы и кредиты. Получи Type 64 или T-34-3 в лунном игровом событии!
  • Больше накопительных аватаров, боевых задач, других новинок и изменений!
World of Tanks Blitz
World of Tanks Blitz
World of Tanks Blitz
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 368
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе World of Tanks Blitz

Nemo про World of Tanks Blitz 4.5.0.1069 для Android [13-01-2018]

Все хорошо, все классно, графика как на ПК. Одно плохо если у вас мобильный интернет с тормозами то поиграть не получится из-за постоянных обрывов.
И 56Мб, это лочер игры после установки которого докачивантся еще 1.7Гб, это по состоянию на 13.01.18г.
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Абдуразак про World of Tanks Blitz 3.6.0.496 для Android [22-02-2017]

Это последняя версия игры?
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ОЛЕГ про World of Tanks Blitz 3.5.1.10 для Android [01-02-2017]

Игра очень интересная, даже захватывающая.Играю уже год и очень доволен разработчиками,которые создают все новые и новые локации.И что очень важно они прислушиваются к пожеланиям игроков. Спасибо!
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