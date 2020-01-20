World of Tanks Blitz - мобильная версия для Android-смартфонов и планшетов популярного ММО-экшена о танковых баталиях.
В игре присутствует около 100 боевых машин СССР, Германии, США и Британии времен Второй Мировой войны, разделенных на 4 класса: тяжелые танки, средние, легкие и ПТ САУ, имеется 10 игровых локаций, на которых игроки сражаются друг с другом в формате 7 на 7. Можно создавать взводы со своими друзьями и получать совместное удовольствие от игры, разделяя и радость побед и горечь поражений.
Прокачивайте боевые машины, совершенствуйте навыки экипажа, устанавливайте модули и снаряжение в соответствии со своим стилем ведения боя, и ведите свою команду к победе сквозь скрежет брони, звон рикошетов и грохот орудий противника.
Gangstar City – окунитесь в мир грабежей и насилия, участвуя в делах уличной банды. Помимо «банальных» гангстерских дел, связанных со сбором денег с магазинов и
Отзывы о программе World of Tanks Blitz
Nemo про World of Tanks Blitz 4.5.0.1069 для Android [13-01-2018]
Все хорошо, все классно, графика как на ПК. Одно плохо если у вас мобильный интернет с тормозами то поиграть не получится из-за постоянных обрывов.
И 56Мб, это лочер игры после установки которого докачивантся еще 1.7Гб, это по состоянию на 13.01.18г. 2 | 2 | Ответить
Абдуразак про World of Tanks Blitz 3.6.0.496 для Android [22-02-2017]
ОЛЕГ про World of Tanks Blitz 3.5.1.10 для Android [01-02-2017]
Игра очень интересная, даже захватывающая.Играю уже год и очень доволен разработчиками,которые создают все новые и новые локации.И что очень важно они прислушиваются к пожеланиям игроков. Спасибо! 2 | 2 | Ответить