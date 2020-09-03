Honeyview для Windows

Honeyview 5.34

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Описание Honeyview 5.34Описание   Скачать Honeyview 5.34СКАЧАТЬ (7,63 Мб) Скриншоты Honeyview 5.34Скриншоты (7)   Статистика Honeyview 5.34Статистика   Отзывы о Honeyview 5.34Отзывы (7)  
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4.63 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Honeyview - быстрый и удобный просмотрщик графических изображений с поддержкой множества различных форматов. Программа работает как с самыми популярными типами файлов, так и достаточно редкими: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, DDS, JXR, WebP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PNM, PPM и многие другие.

Кроме того, это приложение способно показать картинки, находящиеся в сжатом виде ZIP, RAR или 7z без дополнительного извлечения и использования сторонних программных продуктов. Очень удобно выполнена работа с EXIF-данными, информация о которых открывается буквально одним кликом мышки. Эти данные могут быть или удалены, или скопированы для дальнейшего редактирования.

Разработчики наделили Honeyview интересной особенностью - программа поддерживает GPS-данные изображений (если таковые имеются), что дает возможность увидеть на картах Google Maps место на фотоснимке.

Основные особенности программы:

  • Очень быстрый рендеринг с оптимизированной обработкой изображений.
  • Поддержка множества графических форматов.
  • Поддержка RAW-форматов, включая DNG, CR2, CRW, NEF, NRW, ORF, RW2, PEF, SR2 и RAF.
  • Поддержка просмотра сжатых форматов файлов, включая ZIP, RAR, 7Z, LZH, TAR, ALZ и EGG.
  • Множество вариантов отображения картинок.
  • Отдельная закладка для хранения избранных фотографий.
Что нового в Honeyview 5.34?
  • Исправлены ошибки
Honeyview
Honeyview
Honeyview
Honeyview
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 10 235
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр
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Отзывы о программе Honeyview

Leon про Honeyview 5.33 [01-09-2020]

Просто суперская прога, изначально искал просмотрщик комиксов. Есть авто закладки до 500, быстрая, обновляется, на русском, есть реально удобный поворот экрана (если у вас простой поворот монитора на 90 градусов, то эта функция вам понравится, я уже собирался просить разраба ввести эту функцию, а она уже есть!)
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Егор про Honeyview 5.32 [15-06-2020]

Удобный софт. Поставил на замену 123 photo viewer и она оказалась на порядок лучше и удобнее.
Без проблем переваривает большие объемы фотографий, кушает все нужные форматы (в тч экзотику) и при этом ничем не перегружена.
Рекомендую.
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Виктор про Honeyview 5.31 [25-03-2019]

Изумительно удобная профессиональная вещь Превосходит и пикассо и Ирфан и др. Нижайший поклон разработчикам. Умницы и мастера.
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Uninstaller про Honeyview 5.26 [02-05-2018]

Отличная замена стандартному просмотрщику фотографий в Win10
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Владислав про Honeyview 5.22 [01-08-2017]

Самое удобное в программе то, что можно открыть картинку или фотографию и нажать сделать фон рабочего стола и самое главное выбрать область которую необходимо поставить на рабочий стол. А вот минус все же есть - качество картинки на рабочем столе оставляет желать лучшего, и никакие настройки в резкости не помогают. Обхожусь стандартными средствами, сделать фон рабочего стола. Качество превосходное. Не то что мыльная программа.
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