Honeyview - быстрый и удобный просмотрщик графических изображений с поддержкой множества различных форматов. Программа работает как с самыми популярными типами файлов, так и достаточно редкими: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, DDS, JXR, WebP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PNM, PPM и многие другие.
Кроме того, это приложение способно показать картинки, находящиеся в сжатом виде ZIP, RAR или 7z без дополнительного извлечения и использования сторонних программных продуктов. Очень удобно выполнена работа с EXIF-данными, информация о которых открывается буквально одним кликом мышки. Эти данные могут быть или удалены, или скопированы для дальнейшего редактирования.
Разработчики наделили Honeyview интересной особенностью - программа поддерживает GPS-данные изображений (если таковые имеются), что дает возможность увидеть на картах Google Maps место на фотоснимке.
Основные особенности программы:
Очень быстрый рендеринг с оптимизированной обработкой изображений.
Поддержка множества графических форматов.
Поддержка RAW-форматов, включая DNG, CR2, CRW, NEF, NRW, ORF, RW2, PEF, SR2 и RAF.
Поддержка просмотра сжатых форматов файлов, включая ZIP, RAR, 7Z, LZH, TAR, ALZ и EGG.
Множество вариантов отображения картинок.
Отдельная закладка для хранения избранных фотографий.
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все необходимые для этого инструменты, как например вкладки для открытых
Отзывы о программе Honeyview
Leon про Honeyview 5.33 [01-09-2020]
Просто суперская прога, изначально искал просмотрщик комиксов. Есть авто закладки до 500, быстрая, обновляется, на русском, есть реально удобный поворот экрана (если у вас простой поворот монитора на 90 градусов, то эта функция вам понравится, я уже собирался просить разраба ввести эту функцию, а она уже есть!) | | Ответить
Егор про Honeyview 5.32 [15-06-2020]
Удобный софт. Поставил на замену 123 photo viewer и она оказалась на порядок лучше и удобнее.
Без проблем переваривает большие объемы фотографий, кушает все нужные форматы (в тч экзотику) и при этом ничем не перегружена.
Рекомендую. | | Ответить
Виктор про Honeyview 5.31 [25-03-2019]
Изумительно удобная профессиональная вещь Превосходит и пикассо и Ирфан и др. Нижайший поклон разработчикам. Умницы и мастера. 3 | 2 | Ответить
Самое удобное в программе то, что можно открыть картинку или фотографию и нажать сделать фон рабочего стола и самое главное выбрать область которую необходимо поставить на рабочий стол. А вот минус все же есть - качество картинки на рабочем столе оставляет желать лучшего, и никакие настройки в резкости не помогают. Обхожусь стандартными средствами, сделать фон рабочего стола. Качество превосходное. Не то что мыльная программа. 2 | 2 | Ответить