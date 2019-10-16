Bandicut Video Cutter - достаточно качественный и функциональный видеоредактор, который позволяет вырезать/объединить определенные участки вашей видео записи без потери оригинального качества. Список поддерживаемых форматов файлов разнообразен и способен удовлетворить запросы широкой аудитории: .avi, .mp4, .mov, .m4v, .mkv, .mpeg, .mpg, .dat, .vob, .flv, .asf, .wmv, .ts, .tp, .trp, .mpe, .mpv2, .mp2v, .m2t, .m2ts, .k3g, .divx, .wm, .wmx, .wvx, .rm, .rmvb, .ram, .ivf, .ogm, .vp6, .xvd.
Полученный кусочек видео можно сохранить в текущем формате, а можно перекодировать и изменить одним из популярных кодеков сжатия - H.264 (поддерживается аппаратное ускорение), Xvid, MPEG-1, Motion JPEG. Удобно, что здесь есть возможность буквально с покадровой точностью или по ключевым кадрам определять начало и конец нужного участка, так что Ваше видео не будет содержать ничего лишнего. Кроме всего прочего, после резки есть возможность загрузить видео на YouTube, Facebook и т.д.
Интерфейс Bandicut интуитивно понятен и прост для восприятия, позволяя легко и продуктивно пользоваться приложением.
искавший видеоредактор про Bandicut 1.3.1.166 [07-11-2015]
Хорошая бесплатная программа. Скачанный файл чистый - антивирусник ничего не обнаружил при установке. Я в поисках бесплатного видеоредактора скачал десятки программ. Почти во всех при установке или удалении были обнаружены вирусы. Иногда весьма зловредные. Программа работает нормально. Однако, выходной файл может быть только в двух форматах - avi или MP-4. Перекодировка требует времени, но если исходный файл был в avi, то скорость обработки увеличивается. В записи можно выделить для сохранения несколько фрагментов (делается нажатием на плюс внизу окна). Можно их разделить или соединить (делается установкой или удалением галочки в квадратике внизу окна). Нажимаем старт, в появившемся окошке устанавливаем адрес папки закачки, нажимаем старт, появляется окошко, нажимаем окей - процесс пошёл. | 8 | Ответить
sarmail про Bandicut 1.3.1.166 [23-10-2015]
Плюс: есть пауза при обработке.
Минус: нельзя вырезать одновременно несколько ненужных мест. Например, рекламу. Так делает AviDemux. | 3 | Ответить