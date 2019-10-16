Bandicut Video Cutter - достаточно качественный и функциональный видеоредактор, который позволяет вырезать/объединить определенные участки вашей видео записи без потери оригинального качества. Список поддерживаемых форматов файлов разнообразен и способен удовлетворить запросы широкой аудитории: .avi, .mp4, .mov, .m4v, .mkv, .mpeg, .mpg, .dat, .vob, .flv, .asf, .wmv, .ts, .tp, .trp, .mpe, .mpv2, .mp2v, .m2t, .m2ts, .k3g, .divx, .wm, .wmx, .wvx, .rm, .rmvb, .ram, .ivf, .ogm, .vp6, .xvd.

Полученный кусочек видео можно сохранить в текущем формате, а можно перекодировать и изменить одним из популярных кодеков сжатия - H.264 (поддерживается аппаратное ускорение), Xvid, MPEG-1, Motion JPEG. Удобно, что здесь есть возможность буквально с покадровой точностью или по ключевым кадрам определять начало и конец нужного участка, так что Ваше видео не будет содержать ничего лишнего. Кроме всего прочего, после резки есть возможность загрузить видео на YouTube, Facebook и т.д.

Интерфейс Bandicut интуитивно понятен и прост для восприятия, позволяя легко и продуктивно пользоваться приложением.