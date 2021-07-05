KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Glu
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 495 | Статистика
|Размер:
|44 Мб
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KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD – звездные приключения с Ким Кардашян в Лос-Анджелесе вместе с его знаменитыми клубами, дорогими бутиками и шикарными виллами.
Создайте свою знаменитость и покоряйте Голливуд, заводите отношения со знаменитостями на закрытых вечеринках в лучших клубах, флиртуйте и стройте отношения с самими известными звездами.
Пройдите весь карьерный путь к славе и успеху вместе с друзьями из Facebook, поддерживайте друг друга на пути, дарите и получайте подарки и выясните, кто же из вас станет настоящей звездой.
Июльское обновление: нам 7 лет!
Отпразднуйте эту новую веху с новыми квестами, стилями и не только!
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