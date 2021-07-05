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KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 495 | Статистика
Размер:44 Мб
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KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD скриншот № 2
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD скриншот № 3
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD скриншот № 4

KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD – звездные приключения с Ким Кардашян в Лос-Анджелесе вместе с его знаменитыми клубами, дорогими бутиками и шикарными виллами.

Создайте свою знаменитость и покоряйте Голливуд, заводите отношения со знаменитостями на закрытых вечеринках в лучших клубах, флиртуйте и стройте отношения с самими известными звездами.

Пройдите весь карьерный путь к славе и успеху вместе с друзьями из Facebook, поддерживайте друг друга на пути, дарите и получайте подарки и выясните, кто же из вас станет настоящей звездой.

Что нового в KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 12.0.0?

Июльское обновление: нам 7 лет!

Отпразднуйте эту новую веху с новыми квестами, стилями и не только!

  • МАКИЯЖ БЕЗ ГРАНИЦ: оцените новый стиль соперницы
  • МОРЕ ЗВЕЗД: испытайте превращение с Зухри, отправляйтесь на звездную вечеринку и помогите Кассио одержать верх над старым соперником
  • СЮРПРИЗ: с 14 июня по 11 июля вас ждут подарки в честь годовщины
  • SHOW YOUR STYLE: выигрывайте предметы знака зодиака «Рак»
  • СОБЕРИТЕ ВСЁ: новые коллекции выходят 25 июня и 2 июля
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