KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD – звездные приключения с Ким Кардашян в Лос-Анджелесе вместе с его знаменитыми клубами, дорогими бутиками и шикарными виллами.

Создайте свою знаменитость и покоряйте Голливуд, заводите отношения со знаменитостями на закрытых вечеринках в лучших клубах, флиртуйте и стройте отношения с самими известными звездами.

Пройдите весь карьерный путь к славе и успеху вместе с друзьями из Facebook, поддерживайте друг друга на пути, дарите и получайте подарки и выясните, кто же из вас станет настоящей звездой.