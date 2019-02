Free Spore Origins LE 1.0.57 для iPhone, iPad, iPod Free Spore Origins LE - съешь сам или будь съеденным! Это основное правило этой игры в которую можно играть в режиме эволюции вашего "творения" или в режиме SimCity BuildIt 1.26.8 для iPhone, iPad Популярный мобильный градостроительный симулятор. Вы начинаете игру в должности мэра небольшого поселка, и ваша задача превратить его в крупнейший и процветающий Flight Control 1.9.3 для iPhone, iPad, iPod Flight Control - эта программа позволит вам почувствовать себя в роли диспетчера аэропорта, который должен посадить без проблем любое воздушное судно будь то самолет

The Simpsons: Tapped Out 4.37.0 для iPhone, iPad Авторы оригинального сериала "Симпсоны" предлагают вам построить свой собственный, живой Спрингфилд. Соберите своих любимых героев, распоряжайтесь своим Спрингфилдом Armored Warfare: Assault 1.7.0 для iPhone, iPad Мобильная версия аркадного танкового симулятора "Armored Warfare: Проект Армата", созданного на движке Unreal Engine 4 и позволяющего игрокам сполна насладиться My Clinic 1.3.8 для iPad My Clinic - вам дается 500$ и хатынка, в которой вы можете принимать пациентов. Вам нужно так все организовать, чтобы бизнес приносил деньги на которые вы бы могли