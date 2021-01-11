Any Audio Converter - отличный многофункциональный бесплатный конвертер аудиофайлов самых популярных форматов. Список поддерживаемых форматов разнообразен, выделим лишь основные: WAV, WMA, OGG, AAC, MP3, M4A, MP2, FLAC, AIFF, DTS, AU. Помимо этого, программа может извлекать аудиодорожки из CD-аудиодисков, видеофайлов (AVI, MPEG, MP4, WMV, FLV и т.д.), а также скачивать видеоролики с YouTube, Facebook, Vevo и др., работая в качестве загрузчика. Если есть необходимость внести или отредактировать информацию ID3-тэга, то это приложение замечательно справляется и с таким заданием. Также, этой утилитой Вы можете делать нарезки аудио и видео из какого-либо медиафайла, что иногда бывает просто необходимо при простейшем редактировании.

Все это оформлено в красивой оболочке с современным дизайном, где доступ к каждой функции интуитивно продуман, поэтому проблем с освоением работы программы не возникнет. С уверенностью можно сказать, что Any Audio Converter является одним из лучших аудиоконвертеров, который не ограничен функционально, быстр и надежен.