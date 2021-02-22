Convertilla - бесплатная и простая в использовании программа для конвертирования аудио и видео файлов из одних форматов в другие. Поддерживаются такие популярные форматы, как MP4, FLV, MKV, MPG, AVI, MOV, WMV, 3GP, MP3.

Также пользователь может выбрать желаемое качество видео и его предполагаемый размер. Кроме того Convertilla интегрируется с Download Master и позволяет преобразовать видео непосредственно после загрузки.