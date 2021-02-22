Convertilla для Windows

Описание
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Оценка: 4.35/5 голосов - 20
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Конверторы - Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 17 371 | Статистика
Размер:17,1 Мб
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Convertilla скриншот № 1

Convertilla - бесплатная и простая в использовании программа для конвертирования аудио и видео файлов из одних форматов в другие. Поддерживаются такие популярные форматы, как MP4, FLV, MKV, MPG, AVI, MOV, WMV, 3GP, MP3.

Также пользователь может выбрать желаемое качество видео и его предполагаемый размер. Кроме того Convertilla интегрируется с Download Master и позволяет преобразовать видео непосредственно после загрузки.

Что нового в Convertilla 0.7?
  • Добавлена возможность конвертировать файлы в WEBM
  • Добавлена возможность конвертировать файлы в формате ASF
  • Исправлены ошибки с конвертацией в 3GP
  • Улучшена индикация прогресса при одновременном конвертировании нескольких файлов
  • Исправлены ошибки с языками в установщике
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Convertilla

ВСЕ О convertilla про Convertilla 0.4 [25-09-2014]

ГОВНО. просто тухлая корзина. освершенно бесполезна и нужна только для Download Master и они ее продвигают. напоминает чем то вирус и по внешнему и по внутриннему в любом случае если вы пользуетесь DM и качаете с YouTube то прийдётся ее скачать.

Очень кратко: ПОЛНЫЙ КУСОК ЛОШАДЛИНОГО ДЕРЬМА
2 | 11 | Ответить

Alex про Convertilla 0.4 [03-08-2014]

Простая и надёжная программа. 5+
5 | 2 | Ответить

серж про Convertilla 0.4 [05-04-2014]

Прога супер. Работаю с ней два года - только позитив. СПАСИБО РЕБЯТА!
4 | 2 | Ответить

Дэнис про Convertilla 0.3.1.19 [01-02-2014]

выбирайте оценку 6-7 по шкале качества , и файл конвертации не сильно будет увеличен как при оценке максимум т.е. 10 .
2 | 2 | Ответить

Дэнис про Convertilla 0.3.1.19 [01-02-2014]

ужасно , просто ужасно flv фаил видео весов в 80 мб , она сделала mp4 весом в 180 мб , пришлось остановить конвертирование так как видимо ещё больше бы сделала и удалить прогу .
2 | 2 | Ответить

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