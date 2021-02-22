Convertilla для Windows
|Оценка:
|4.35/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Convertilla
|Категории:
|Конверторы - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 17 371 | Статистика
|Размер:
|17,1 Мб
|СКАЧАТЬ
Convertilla - бесплатная и простая в использовании программа для конвертирования аудио и видео файлов из одних форматов в другие. Поддерживаются такие популярные форматы, как MP4, FLV, MKV, MPG, AVI, MOV, WMV, 3GP, MP3.
Также пользователь может выбрать желаемое качество видео и его предполагаемый размер. Кроме того Convertilla интегрируется с Download Master и позволяет преобразовать видео непосредственно после загрузки.
- Добавлена возможность конвертировать файлы в WEBM
- Добавлена возможность конвертировать файлы в формате ASF
- Исправлены ошибки с конвертацией в 3GP
- Улучшена индикация прогресса при одновременном конвертировании нескольких файлов
- Исправлены ошибки с языками в установщике
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Convertilla
ВСЕ О convertilla про Convertilla 0.4 [25-09-2014]
ГОВНО. просто тухлая корзина. освершенно бесполезна и нужна только для Download Master и они ее продвигают. напоминает чем то вирус и по внешнему и по внутриннему в любом случае если вы пользуетесь DM и качаете с YouTube то прийдётся ее скачать.
Очень кратко: ПОЛНЫЙ КУСОК ЛОШАДЛИНОГО ДЕРЬМА
2 | 11 | Ответить
серж про Convertilla 0.4 [05-04-2014]
Прога супер. Работаю с ней два года - только позитив. СПАСИБО РЕБЯТА!
4 | 2 | Ответить
Дэнис про Convertilla 0.3.1.19 [01-02-2014]
выбирайте оценку 6-7 по шкале качества , и файл конвертации не сильно будет увеличен как при оценке максимум т.е. 10 .
2 | 2 | Ответить
Дэнис про Convertilla 0.3.1.19 [01-02-2014]
ужасно , просто ужасно flv фаил видео весов в 80 мб , она сделала mp4 весом в 180 мб , пришлось остановить конвертирование так как видимо ещё больше бы сделала и удалить прогу .
2 | 2 | Ответить