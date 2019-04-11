Onion Browser 2.2.0 для iPhone, iPad
Защищенный браузер для мобильных iOS-устройств, который предлагает пользователю широкий спектр инструментов и функций для повышения конфиденциальности и безопасности
Firefox 16.0 для iPhone, iPad
Firefox для iPhone, iPad - реализация популярного браузера для "яблочных" мобильных устройств, которая объединила в себе все самые лучшие функции для удобного и
Google Chrome 73.0.3683.68 для iPhone, iPad
Google Chrome - версия одного из самых лучших и популярных браузеров для мобильной платформы iOS
Opera Mini 16.0.14 для iPhone, iPad
Opera Mini - быстрый Интернет браузер для мобильных устройств. Позволяет: сохранять отдельные html страницы и файлы, добавлять до 10 сайтов в экспресс-панель,
iCab Mobile 9.12.2 для iPhone, iPad, iPod
iCab Mobile - браузер для мобильных устройств на платформе iOS. Интерфейс сильно напоминает интерфейс штатного браузера Safari, но на этом сходство заканчивается.
Яндекс.Браузер 19.3.3.161 для iPhone, iPad
Яндекс.Браузер - версия для iOS-устройств одного из самых популярных браузеров с массой полезных и удобных функций