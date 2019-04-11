Maxthon для iOS

Maxthon 5.2.21 для iPhone, iPad

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Описание Maxthon 5.2.21 для iPhone, iPadОписание   Скачать Maxthon 5.2.21 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (93.25 Мб) Скриншоты Maxthon 5.2.21 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Maxthon 5.2.21 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Maxthon 5.2.21 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Maxthon - один из лучших облачных браузеров для мобильной платформы на базе iOS. Этот web-обозреватель имеет много преимуществ по сравнению с обычными браузерами, позволяя быстро, удобно и безопасно пользоваться всеми ресурсами интернета без ограничений.

Специально для этого приложения был разработан механизм сверхбыстрой обработки открываемых страниц, что сразу же ощущается при доступе к любому ресурсу интернета. Все закладки синхронизируются на облаке, таким образом Вы получаете доступ к ним с любого девайса в любом месте. Ваша конфиденциальность всегда остается защищенной, потому что Maxthon не сохраняет историю серфинга в мировой паутине.

Очень удачно реализован менеджер загрузок, который максимально упрощает и облегчает как загрузку, так и сортировку всех закачек. В целом, полезных функций и возможностей в этом браузере очень много: быстрый доступ к избранным сайтам на каждой новой вкладке, продуманный режим чтения больших текстов, удобное управление вкладками, отсутствие рекламы и многое другое. Попробуйте использовать Maxthon, и Вы почувствуете действительно комфорт от повседневной деятельности в интернете.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Maxthon
Maxthon
Maxthon
Maxthon
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 430
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Maxthon

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