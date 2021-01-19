Браузер Maxthon – быстрый интернет-браузер теперь на ОС Android. Приложение позволяет создавать закладки, наиболее посещаемые страницы отображаются на странице быстрого запуска, поддерживает автозаполнение, позволяет сохранять закладки, настройки и синхронизировать их с аккаунтом Maxthon.

Браузер Maxthon содержит встроенный менеджер закачек (докачка файлов поддерживается), RSS-ридер и виджет RSS для рабочего стола. Уникальная особенность браузера позволяет управлять им при помощи жестов.