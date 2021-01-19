Браузер Maxthon для Android
|Оценка:
|3.43/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.0.3432 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Maxthon
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 13 627 | Статистика
|Размер:
|26,79 Мб
|СКАЧАТЬ
Браузер Maxthon – быстрый интернет-браузер теперь на ОС Android. Приложение позволяет создавать закладки, наиболее посещаемые страницы отображаются на странице быстрого запуска, поддерживает автозаполнение, позволяет сохранять закладки, настройки и синхронизировать их с аккаунтом Maxthon.
Браузер Maxthon содержит встроенный менеджер закачек (докачка файлов поддерживается), RSS-ридер и виджет RSS для рабочего стола. Уникальная особенность браузера позволяет управлять им при помощи жестов.
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Отзывы о программе Браузер Maxthon
Аурик про Браузер Maxthon 4.5.9.3000 для Android [08-09-2016]
Достала уже эта программа! Я её не скачивал и ставить не пытался. Но стоит подключиться к интернету - и она то и дело нагло пытается без спроса установить себя на смартфон! Антивирус Доктор Веб постоянно блокирует эти попытки.
(Смартфон не рутованный.)
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макс про Браузер Maxthon 4.3.3.2000 для Android [09-11-2014]
4.3.1.2000 -все быстро! Firefox-мерседес на 72.Opera тупит.chrome встроен - без вопросов.
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саня про Браузер Maxthon 4.3.0.2000 для Android [09-08-2014]
все делает четко как и последняя opera -страницы открывает -залюбуешся.а max тормознутый.где там движок эксплоера... может не в этой версии,есть еще браузер байда ой baidu - по закачке файлов - равных нет
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Вячеслав про Maxthon Web Browser 4.0.3.3000 для Android [04-03-2013]