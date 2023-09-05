ShellBagsView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 260 | Статистика
|Размер:
|50 Кб
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ShellBagsView - небольшая утилита, которая сохраняет и отображает список всех настроек папок, которые автоматически создаются в реестре при открытии директории в Проводнике Windows. Для каждой папки показывается ее дата и время открытия, количество вводов, режим отображения, последняя позиция окна и его последний размер. Таким образом, с помощью ShellBagsView можно не только смотреть, но также удалять и редактировать настройки отображения папок.
- Исправлены ошибки
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