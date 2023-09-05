ShellBagsView - небольшая утилита, которая сохраняет и отображает список всех настроек папок, которые автоматически создаются в реестре при открытии директории в Проводнике Windows. Для каждой папки показывается ее дата и время открытия, количество вводов, режим отображения, последняя позиция окна и его последний размер. Таким образом, с помощью ShellBagsView можно не только смотреть, но также удалять и редактировать настройки отображения папок.