ShellBagsView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.35 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 260 | Статистика
Размер:50 Кб
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ShellBagsView - небольшая утилита, которая сохраняет и отображает список всех настроек папок, которые автоматически создаются в реестре при открытии директории в Проводнике Windows. Для каждой папки показывается ее дата и время открытия, количество вводов, режим отображения, последняя позиция окна и его последний размер. Таким образом, с помощью ShellBagsView можно не только смотреть, но также удалять и редактировать настройки отображения папок.

Что нового в ShellBagsView 1.35?
  • Исправлены ошибки
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