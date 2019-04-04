Soft4Boost Audio Converter для Windows

Soft4Boost Audio Converter 5.3.9.993

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Описание Soft4Boost Audio Converter 5.3.9.993Описание   Скачать Soft4Boost Audio Converter 5.3.9.993СКАЧАТЬ (72,67 Мб) Скриншоты Soft4Boost Audio Converter 5.3.9.993Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Audio Converter 5.3.9.993Статистика   Отзывы о Soft4Boost Audio Converter 5.3.9.993Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Soft4Boost Audio Converter - инструмент для конвертации аудиофайлов между популярными форматами, работает с mp3, wav, m4a, flac, wma, aac, ogg, mp2, amr. Поддерживается создание и редактирование аудиокниг в форматах mp3 и m4b. Приложение может обрабатывать несколько файлов одновременно (пакетная обработка), при этом есть возможность объединения отдельных треков в один файл. Перед конвертированием аудио можно настроить выходные параметры новых дорожек - задать частоту, количество каналов, битрейт и другие опции.

Также программа поддерживает редактирование тегов, где Вы можете прописать всю необходимую информацию о музыкальной композиции - название, альбом, исполнитель, жанр и др. Программа работает не только с файлами на компьютере, но также извлекает аудиодорожку из CD-диска и видеофайла, с которыми доступны все выше перечисленные операции. Интерфейс приложения достаточно удобен и понятен, все основные функции вынесены в отдельные закладки, что значительно упрощает работу с инструментом.

В целом, Soft4Boost Audio Converter достаточно мощный аудиоконвертер, который сможет удовлетворить запросы большинства пользователей.

Soft4Boost Audio Converter
Soft4Boost Audio Converter
Soft4Boost Audio Converter
Soft4Boost Audio Converter
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыиспользование программы не более 3 раз
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 449
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Soft4Boost Audio Converter

Лёва про Soft4Boost Audio Converter 2.5.5.155 [26-12-2014]

Эта программа может работать с форматами dvf?
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