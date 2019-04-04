Soft4Boost Audio Converter - инструмент для конвертации аудиофайлов между популярными форматами, работает с mp3, wav, m4a, flac, wma, aac, ogg, mp2, amr. Поддерживается создание и редактирование аудиокниг в форматах mp3 и m4b. Приложение может обрабатывать несколько файлов одновременно (пакетная обработка), при этом есть возможность объединения отдельных треков в один файл. Перед конвертированием аудио можно настроить выходные параметры новых дорожек - задать частоту, количество каналов, битрейт и другие опции.

Также программа поддерживает редактирование тегов, где Вы можете прописать всю необходимую информацию о музыкальной композиции - название, альбом, исполнитель, жанр и др. Программа работает не только с файлами на компьютере, но также извлекает аудиодорожку из CD-диска и видеофайла, с которыми доступны все выше перечисленные операции. Интерфейс приложения достаточно удобен и понятен, все основные функции вынесены в отдельные закладки, что значительно упрощает работу с инструментом.

В целом, Soft4Boost Audio Converter достаточно мощный аудиоконвертер, который сможет удовлетворить запросы большинства пользователей.